日本将棋連盟女流棋士会は２３日、公式サイトを更新し、女流棋士や関係者のイベント運営を妨げる行為があったと報告した。

同会の山田久美会長は「近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗（ひぼう）中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられる」と声明を発表。「当事者だけでなく、他の参加者やファンの皆様にも不安を与え、安心して将棋に親しむ環境を損なうもの」と指摘し、「女流棋士会は、すべての関係者が安全かつ安心して活動・参加できる環境を守るため、迷惑行為やハラスメント行為に対して適切かつ厳正に対応してまいります」とつづった。

女流棋士は対局のほか、将棋文化の普及を目的としたイベントを開催、出演している。

【棋士会の声明全文】

女流棋士会からのお願い

日頃より女流棋士会の活動に温かいご声援を賜り、心より感謝申し上げます。

私たち女流棋士は、多くの将棋ファンの皆様に支えられながら活動しております。

イベントや対局を通じて皆様と将棋の魅力を共有できることを大変うれしく思っております。

その一方で、近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられます。

このような行為は、当事者だけでなく、他の参加者やファンの皆様にも不安を与え、安心して将棋に親しむ環境を損なうものです。

女流棋士会は、すべての関係者が安全かつ安心して活動・参加できる環境を守るため、迷惑行為やハラスメント行為に対して適切かつ厳正に対応してまいります。

今後とも、将棋を愛する皆様とともに、健全で温かい将棋文化を育んでいけますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

日本将棋連盟女流棋士会

会長 山田久美