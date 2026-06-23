＝LOVE、国立ライブ当日のVLOGが話題 朝サウナ・自転車で会場入り・眉毛脱色…リアルな姿に「個性溢れすぎてて好き」「楽屋覗き見してるみたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の公式TikTokが、6月22日に更新された。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』」（※◆はハートマーク）が行われた6月20日のVLOGが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ「リアルすぎ」自転車で会場入り＆眉毛脱色する姿
投稿では「＃イコラブ国立 の1日」とつづり、メンバーそれぞれが撮影したVLOGをまとめた動画を公開。6時から始まり、寝起きやメイクをする姿、衣装に着替えてリハーサルに臨むもあいにくの雨でびしょ濡れになってしまう姿、ライブを終えて帰宅し、お風呂に入る23時までの1日が収められている。
7時には大谷映美里、諸橋沙夏、山本杏奈が朝サウナを楽しむ様子、9時には大場花菜が自転車で会場入りする姿や、齋藤樹愛羅が楽屋で眉毛を脱色する様子、野口衣織が口内炎パッチを付ける姿など、普段は見ることができないリアルな一面を披露。ライブ本番中である18時にも、大場は楽しそうな笑顔で撮影していた。
また、ライブ後の集合写真で1人だけ髪の毛が濡れていないことが話題となっていた瀧脇笙古が、先に髪を乾かしていたことも同動画で明らかとなった。
この投稿に、ファンからは「リアルすぎて楽屋覗き見してるみたい」「国立に自転車入りしてるの面白すぎる」「脱色してるところまで見られちゃうの！」「しょこちゃんの髪の毛の謎が解けた」「イコラブちゃん個性溢れすぎてて好き」「雨の中お疲れ様だよ〜」「最初から最後までかわいすぎる」といった反響が寄せられている。
＝LOVE（イコールラブ） は、6月20日と21日の2日間にわたり、MUFG スタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”◆」を開催。グループ史上最大規模のコンサートとなり、両日合わせて約13.2万人の観客を動員した。（modelpress編集部）
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【写真】イコラブ「リアルすぎ」自転車で会場入り＆眉毛脱色する姿
◆＝LOVE、国立ライブ当日のVLOG公開
投稿では「＃イコラブ国立 の1日」とつづり、メンバーそれぞれが撮影したVLOGをまとめた動画を公開。6時から始まり、寝起きやメイクをする姿、衣装に着替えてリハーサルに臨むもあいにくの雨でびしょ濡れになってしまう姿、ライブを終えて帰宅し、お風呂に入る23時までの1日が収められている。
また、ライブ後の集合写真で1人だけ髪の毛が濡れていないことが話題となっていた瀧脇笙古が、先に髪を乾かしていたことも同動画で明らかとなった。
◆＝LOVEの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアルすぎて楽屋覗き見してるみたい」「国立に自転車入りしてるの面白すぎる」「脱色してるところまで見られちゃうの！」「しょこちゃんの髪の毛の謎が解けた」「イコラブちゃん個性溢れすぎてて好き」「雨の中お疲れ様だよ〜」「最初から最後までかわいすぎる」といった反響が寄せられている。
＝LOVE（イコールラブ） は、6月20日と21日の2日間にわたり、MUFG スタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”◆」を開催。グループ史上最大規模のコンサートとなり、両日合わせて約13.2万人の観客を動員した。（modelpress編集部）
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