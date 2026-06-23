超ミニサイズで本格派！進化を遂げた極小釣り竿『NEW Tiny Reel』が国内外で一斉販売！

世界最小級釣り竿がユーザーの声で進化。「NEW Tiny Reel」として発売

クラウドファンディングで3,000万円越えした話題の釣り竿

グッズの企画・製造を手がける株式会社キャステムは、2024年のクラウドファンディングで話題を呼んだ世界最小級サイズの釣り竿「Tiny Reel」の進化版となる『NEW Tiny Reel（ニュータイニーリール）』の販売を開始する。

2026年6月24日（水）10時より、Amazon、越境ECサイト「eBay」、および実店舗「meta mate 誠品生活日本橋店」などで一斉に発売。価格は通常カラーが11,550円、プレミアムカラーが12,520円（いずれも税込）だ。

【ユーザーの声で進化】

前モデルで寄せられた「こうだったらな」という声に応え、特に要望の多かった「ハンドルのロック機能」を追加搭載。利便性の向上と指先にダイレクトな刺激が伝わる「クリック＆ポウル」も採用した。

ポケットに入る「超」コンパクト設計

手のひらサイズでどこにでも持ち運べる小型設計。

車のサイドポケットやリュック、ポケットに入れておけばすぐに釣りができる携帯性の高さが魅力です。

事前にルアーをセットして巻きつけておけば、ポケットからサッと取り出しすぐにキャスティング。

準備中に逃げられることなく釣りの時間を最大限に楽しめ、長い竿などかさばる釣具を気にすることなく持ち運びできます。

【カラーラインナップは5色】

簡単な操作で釣り初心者でもすぐに使いこなせる

狙えるターゲットと仕掛け

名入れも対応

「目の前に魚が！今すぐ釣りたい・・・」

「旅先でもふらっと釣りを楽しみたい」

誰もが抱いたことのあるこのような状況。

今までは諦めていたこのようなシーンでも釣りを可能にしました！

一般的な釣り竿では考えられないサイズ感。この釣り竿を1個持っていると、急な旅行やアウトドアでも釣りができる為、釣り好きにはたまらない逸品になっています。

【商品概要】

・商品名 ：NEW Tiny Reel（ニュータイニーリール）

・販売価格 ：11,550円（税込）～12,520円（税込）

・商品サイズ：縦5.2cm×横10cm×厚み2.7cm（指穴サイズ：直径2.2cm）

・重量 ：150g

・材質 ：アルミニウム合金

・ギア比 ： 4 (ハンドル1回転でスプール4回転)

・発売元 ：IKEKYU株式会社