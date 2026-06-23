日本時間午後４時半に６月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後５時に６月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。６月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５０．２、サービス業の大方の予想が４９．０となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５０．１、４８．１から上昇すると見込まれ、６月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．６、サービス業の大方の予想が４８．６となっており、製造業が前月の５１．６から変わらない一方、サービス業が前月の４７．７から上昇するとみられている。１６日に６月の独ＺＥＷ景況感指数が発表されており、予想を上回っていた。６月の独ＰＭＩ速報値や６月のユーロ圏ＰＭＩ速報値も同様の結果になるようであれば、ユーロ圏の景気回復期待が強まり、ユーロが買われる可能性がある。



また、日本時間午後５時半には６月の英ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が５３．５、サービス業の大方の予想が５０．１となっており、製造業が前月の５３．９から低下する一方、サービス業が前月の４９．３から上昇すると見込まれている。



さらに、日本時間午後１０時４５分には６月の米ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が５４．６、サービス業の大方の予想が５１．１となっており、製造業が前月の５５．１から低下する一方、サービス業が前月の５０．７から上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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