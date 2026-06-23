豪ドル対ドルで売りが目立つ＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドル・対円で売りが優勢。朝の0.7000ドル前後での推移から、午後に0.6960ドル台を付けている。目立ったニュースが出ているというよりも、明日の豪CPI、明後日の豪雇用統計を前に、ポジション調整の動きが広がっている。先週タカ派姿勢を強めた米国とは対照的に、比較的落ち着いた豪物価統計などを材料に早期の利上げ期待が後退するとの思惑が豪ドル売りにつながっている。

対円でも113.19円から112.55円まで売られた。ドル円は狭いレンジでもみ合っており、豪ドル自体の下げ。利上げ期待後退を意識した売りが入っている。



NZドルはややドル高も0.5720ドル台から0.5691ドルまでの動き。対円では92.49円から91.98円を付けている。



豪州

06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）

06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）

06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）

06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

06/25 10:30 雇用統計 （5月） 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）

06/25 10:30 雇用統計 （5月） 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）

06/25 10:30 雇用統計 （5月） 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）

06/25 10:30 雇用統計 （5月） 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

特になし



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