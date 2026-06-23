俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の現場で主演・仲野太賀（33）の父で俳優の中野英雄（61）のまさかの行動を明かす場面があった。

菅田は2017年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。

菅田は仲野主演の「豊臣兄弟！」で竹中半兵衛を熱演。14日放送の第23回でその最期が描かれた。

そんな中、「英雄さんが1話出てるんですよ。仲野太賀のお父さん、中野英雄さん。それも結構、いいシーンというか、いい出方でグッとくるんですけど。その英雄さんが、世間的には“中野英雄”っていう俳優やけど、俺からしたら“友達のパパ”なのよ」と中野について触れた。

「だから太賀んちに10代の頃とか泊まってたら、当然朝起きてくる英雄さんがいて。“お前、誰やねん”みたいな。“太賀の友達で俳優やってます”“お、頑張れ”みたいな。“プラムとか食うか？”“ありがとうございます”みたいな。すっごいオシャレやし、気さくやし、いい人で」と人柄を明かした。

「だから“友達のお父さん”って人と現場で再会をして、俺も」と菅田。「その時、英雄さんが自分の出る話の衣装合わせでスタジオに来てはって。で、遠くから英雄さんが見えて。“うわ、英雄さんや！”と思って。久しぶりに会えると思って“お久しぶりです”って言おうとしたら、英雄さんがほんま俺の方にダッシュしながら小さくなって、目の前で土下座をされて、“いつも！ 息子が！ お世話になってます！！”って」と苦笑した。

「ええ！？英雄さん、何してんすか！何してんすか！ちょっとマジで、マジで！みんな見てるし！スタジオの前で邪魔やし、なんなら床の割とそんな綺麗でもないフローリングにジャリジャリのこの大河ドラマのところで、そんな土下座なんて。マジで強面俳優が本当にやめてください、マジで」と困惑した当時の心境を回顧。「“いやでも、本当に息子が！いや本当に！”みたいな。そんな再会で。いやもう笑ったし。そのパフォーマンスも含め、やられたなーってのもあったけど、感動しましたね。そんな再会で凄い楽しかったけど、なんかいろいろグッときましたね」と振り返った。