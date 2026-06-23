ついにヤニスが移籍…バックスとヒート、東の勢力図を塗り替える大型トレードを実現

マイアミ・ヒートが球団史に残る大型補強を実現した。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者によると、ミルウォーキー・バックスはヤニス・アデトクンボとボビー・ポーティスを放出し、タイラー・ヒーロー、ケレル・ウェア、ハイメ・ハケスJr.、カスパラス・ヤクチョニスに加え、複数のドラフト指名権を獲得するトレードに合意した。

ヒートはバックスへ、2031年と2033年の無保護1巡目指名権、2026年ドラフト全体13位指名権、2030年のスワップ権、さらに2033年の2巡目指名権を譲渡するという。

ヒートは今回のトレードで、NBAを代表するスーパースターの獲得に成功した。球団社長のパット・ライリー氏はこれまで、レブロン・ジェームズやシャキール・オニール、クリス・ボッシュ、アロンゾ・モーニング、ジミー・バトラーら数々のスター選手をマイアミへ招いてきたが、ヤニスもその系譜に名を連ねることとなる。

2度のMVPと2021年のファイナルMVPに輝いたヤニスは、バム・アデバヨと新たなデュオを結成。2025-26シーズンはイースタン・カンファレンス10位（43勝39敗）でプレーオフ進出を逃したヒートは、一気に優勝候補の一角へと躍り出た。

この報道直後、現地のブックメーカー『DraftKings』におけるヒートの優勝オッズは30倍（リーグ9位）から18倍（リーグ5位）へと大幅に上昇。長年にわたりスター獲得でチームを強化してきたライリー氏が、再びリーグを揺るがす一手を打った形となった。

一方のバックスは、球団史上最高の選手との別れを決断したものの、その見返りとして将来性と即戦力を兼ね備えた大型リターンを獲得した。2025年にオールスターへ選出されたヒーローをはじめ、昨シーズンのシックスマン賞投票で2位となったハケスJr.、将来を期待されるビッグマンのウェア、さらに昨年ドラフト1巡目指名のヤクチョニスが加入。加えて複数のドラフト指名権も手にしており、新指揮官テイラー・ジェンキンスHCの下で新たなチーム作りを進めることになる。

ヤニスは13シーズンにわたりバックス一筋でプレーし、オールスター10回選出、MVP2回、最優秀守備選手賞1回を受賞。2021年にはチームを50年ぶりのNBA制覇へ導き、ファイナルMVPにも輝いた。

ヤニスがチームを去ることで、バックスは一つの時代に幕を下ろすこととなった。一方のヒートは、ヤニスとアデバヨを中心とした新たな優勝戦線へ突入する。今回の超大型トレードは、今後数年間のイースタン・カンファレンスの勢力図を大きく塗り替える一手となりそうだ。