日本酸素ホールディングス<4091.T>が動兆しきり。産業ガス大手の同社は１９日、ヘリウムガス関連製品の出荷価格について、現行と比べて平均３０％以上の値上げを実施すると発表した。中東での生産停止の影響とともに世界的な供給制約もあって、７月出荷分より価格を改定する。日本酸素ＨＤは２７年３月期に連続最高益更新を計画。ヘリウム値上げの発表を受けて、業績の更なる上振れ期待が広がった状態にあるなか、２２日取引終了後には同業のエア・ウォーター<4088.T>に対し、香港のオアシス・マネジメントが新たに６％超の株式取得に動いていたことが判明した。アクティビストによるエアウォータ株の大量保有は、三菱ケミカルグループ<4188.T>と親子上場の関係にある日本酸素ＨＤに対しても少なからず思惑を広げる要因となり、物色意欲を高める方向に作用したとみられている。



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出所：MINKABU PRESS