俳優の寺島進（62）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夜の街での大物との遭遇を振り返った。

この日は同じ事務所である、秋元康氏がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼とトークを展開。女優・篠ひろ子のおいである青山は、かつて伯父にあたる作家・伊集院静さん（23年死去）に「行くぞ」と誘われ「銀座の飲み屋街っていうか、かいわいに」同行していたと打ち明けた。

寺島は「並木通り沿いだろ？だって俺何回も会ってるよ」と平然。「俺が岩城滉一さんと飲みに行ったらさ、岩城さんはもうさ、伊集院さんが来たら直立不動なわけだもん。“あっ、おはようございます！”“おーい”とか言ってね」と振り返った。

その際、伊集院さんにあいさつすると「おお、君の話をさっき北野さんと話していたところなんだよ」と言われたという。「銀座に行く前に、北野武監督と食事していたんだろうね。君の話題、のぼってたんだよなんかって言って」とも続けた。

「たけしさんはね、アメリカ一人旅していた話をね。たぶんそんなバカがいるんだっていうのをね、伊集院さんにもお話したんだと思うよね」と自身がかつて北野監督にほれ込み追いかけ、米国を一人で旅した話を伊集院さんが聞いたのではないかと笑ってみせた。