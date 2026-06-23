お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。長崎県民が愛するちゃんぽん店について語った。

この日はラーメン通の葉加瀬太郎がゲスト出演し、自身が推す全国のラーメン店を紹介。ちゃんぽんで有名な長崎や佐賀ではなく、北海道のちゃんぽん店を取り上げると「北海道には豊かな食材がいっぱいある。海鮮から何から。北海道の食材を使って佐賀のちゃんぽんに仕上げてる」と説明した。

有田もラーメン好きで「長崎ってちゃんぽんの原点みたいなところだから、長崎にちゃんぽん旅行に行ったんです」と回想。数店の目星をつけつつ、福岡でタクシーに乗り「運転手さんに『すいません、ちゃんぽんのおいしい店教えてください』って言ったら、『いいよ。リンガーハット』って言われて。ええ！？いやいやそれは…って」と全国展開するチェーン店を挙げたことに仰天した。また「今度ゴルフ場行って、キャディーさんに『どこがいいですか？』って聞いたら、『いやあ〜リンガーハットだね』って言われて。長崎の人、リンガーハットめちゃくちゃ好きみたい」と振り返った。

葉加瀬が「長崎県民リンガーハット好きな人めちゃくちゃ多いですよ」とうなずくと、有田は「長崎はいっぱいあるんですよ？名店が。なのにリンガーハットって。すごいんですよ、リンガーハット」と愛されぶりに驚いていた。