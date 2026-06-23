「朝、手がこわばることがある…」40代以降が知っておきたい体の変化
朝起きたとき、手がうまく握れない。指がスムーズに動かない。少し時間が経てば気にならなくなるけれど、「前はこんなことなかったのに」と感じることありませんか？40代以降は、体にさまざまな変化が訪れやすい時期。手や指のこわばりも、そのひとつとして感じる方がいます。
原因はひとつとは限りません。でも、体に起きている変化を知っておくだけで、不安はずいぶん軽くなるもの。今回は、40代・50代の方に知っておいてほしい「手のこわばり」について紹介します。
朝、特に気になりやすい
手や指のこわばりは、朝起きた直後に表れやすいという特徴があります。コップがうまく持てない。指が曲げにくい。手を握ると、なんとなく違和感がある。時間が経って動かしているうちに、症状が落ち着くこともあるでしょう。
女性ホルモンの変化が関係する場合も
40代以降は、女性ホルモンのひとつであるエストロゲンが大きく変化しやすい時期。このホルモンは、関節や筋肉の状態とも関わりがあると言われており、その変化の影響を受けやすい人もいます。
実際、更年期に入って手指のこわばりや関節の違和感について感じる人は少なくありません。もちろん、こわばりのすべてが更年期によるものとは限りませんが、「仕方ない」と片づけてしまう前に、体に起きている変化のひとつとして知っておくこと。それが、自分の体と上手に付き合っていくための第一歩になります。
気になるときは、相談も選択肢に
手のこわばりには、更年期以外の原因が隠れているケースも。症状が長く続く場合や、日常生活に支障が出ている場合は、少し注意が必要です。
そんな時は、「そのうち治るだろう」とやり過ごすのではなく、気になるときは医療機関に相談してみましょう。不安を抱えたまま過ごすより、原因を確認することで安心につながることもあります。
朝の手のこわばりは、ある日突然始まるものではなく、ゆっくりとした体の変化のなかで気づくものかも。でも、その背景には女性ホルモンの影響が隠れていることもあれば、まったく別の理由があることもあります。大切なのは、原因をひとつに決めつけることではなく、「最近の自分の体」に少し意識を向けてみること。もし気になる変化があれば、まずは婦人科やかかりつけ医に話してみる。そんな小さな一歩が安心につながっていくはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
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