アルゼンチン戦を観戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯史上最多18得点をマークした歴史的一戦。会場にいた世界的歌姫に、注目が集まった。

米国ダラスの会場でメッシの歴史的ゴールを目撃したのは、コロンビア出身の世界的歌姫シャキーラだった。

今大会のメキシコでの開幕セレモニーで、大会公式テーマソングの「DaiDai」を披露した49歳。国際映像に観戦している姿が映ると、X上の日本人の視線が集中した。

「マジでこの美貌おかしいだろ…」

「シャキーラあれで49とかバグだろ 20代って言われても信じる」

「これで49歳は嘘だろ」

「シャキーラ様がダラスに！」

「この若々しさバケモンだろシャキーラ」

「アルゼンチン戦ねみーと思ってたらシャキーラと息子ぽいの映って目が覚めました」

シャキーラは7月19日（日本時間7月20日）に行われる決勝のハーフタイムショーにマドンナ、BTSとともに出演する。



（THE ANSWER編集部）