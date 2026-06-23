「これで49歳は嘘だろ」 W杯アルゼンチン戦に映った世界的歌姫に仰天「20代って言われても信じる」
アルゼンチン戦を観戦
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯史上最多18得点をマークした歴史的一戦。会場にいた世界的歌姫に、注目が集まった。
米国ダラスの会場でメッシの歴史的ゴールを目撃したのは、コロンビア出身の世界的歌姫シャキーラだった。
今大会のメキシコでの開幕セレモニーで、大会公式テーマソングの「DaiDai」を披露した49歳。国際映像に観戦している姿が映ると、X上の日本人の視線が集中した。
「マジでこの美貌おかしいだろ…」
「シャキーラあれで49とかバグだろ 20代って言われても信じる」
「これで49歳は嘘だろ」
「シャキーラ様がダラスに！」
「この若々しさバケモンだろシャキーラ」
「アルゼンチン戦ねみーと思ってたらシャキーラと息子ぽいの映って目が覚めました」
シャキーラは7月19日（日本時間7月20日）に行われる決勝のハーフタイムショーにマドンナ、BTSとともに出演する。
（THE ANSWER編集部）