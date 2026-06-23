北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利した。初戦ではハットトリックを達成したリオネル・メッシが2得点をあげたが、1点目の直前にあった判定が物議を醸している。

アルゼンチンは前半38分、メディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制ゴールを決めた。試合終了間際にも追加点。W杯通算18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。

しかし1点目の直前のプレーでは、マックアリスターが、オーストリアMFシュラーガーの背後からチェックにいき、ボールを奪取。シュラーガーはそのまま倒れ込んだが、笛はならずアルゼンチンボールとなり、得点へ繋がった。

オーストリアのテレビ局「ServusTV」サッカー専門インスタグラムは、元ドイツ代表のシュテファン・フロイント氏がこのシーンについて語った動画の切り抜きを公開。その中で同氏は「間違いなくファウルだ」と語っている。

続けて「ファウルに見えないかもしれないが…、いやいやファウルだ」と語るにつれて、興奮。「ボールではなくシュラーガーにいっている。どう見たってファウルだ。ワールドカップ覇者が特別扱いを受けるのは、今大会これで2度目だ！」と憤った。

今大会のアルゼンチンは、初戦のアルジェリア戦でも、メッシの左足の裏が、相手の右ふくらはぎにまともに入ったシーンで、カードが提示されなかったことが議論を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）