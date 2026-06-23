２０１７年製作の映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）に出演していた女優のしゅはまはるみ（５１）が２３日に結婚を発表した。昨年のクリスマスイブに「本気で婚活に臨むことにいたしました」と結婚相談所に登録したことをＳＮＳで伝えていたしゅはま。この日の投稿でも「結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは」と心境をつづった。昨今、婚活を公表する著名人が増加してる。

しゅはまは、お相手は映像制作会社の代表であると明かし、夫が「主浜姓への改姓を選んでくれました」と説明。「まさか５０代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした」とスピード展開にびっくり。昨年１２月に「婚活はじめました」と伝えた際には「お相手に期待する身長は１６２ｃｍ以上です」と希望する条件も公に。この日公開した夫婦ショットでは、１６５センチのしゅはまよりも背が高い。

婚活を公表する著名人が増えている。最近では、社会起業家のたかまつななが昨年８月に事実婚を発表した際、マッチングアプリで婚活していたと明かした。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでその詳細を明かし、「政治の話ができる人」を希望していたたかまつは「思いついたんです。『霞が関』で検索すればいいと」とひらめき、元官僚の男性と出会い結ばれた。

マッチングアプリといえば、女優の新山千春も。２２年にテレビ番組や自身のＳＮＳで、マッチングアプリで知り合った年下の一般男性との真剣交際を公表し、２３年１１月にその男性と再婚したことを発表し話題を呼んだ。

婚活ブームは芸能界にも波及している。最近ではＡＢＥＭＡの婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」が人気に。恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の女性３人が、３０日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーだ。今月１６日に最終回が配信され、ＡＢＥＭＡアナウンサーの西澤由夏（ゆか）が経営者の男性との結婚が成立。その後も自身のＳＮＳで「彼のステキな一面に触れながら、日々過ごしています」と２ショットを披露した。

フジテレビのドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」では、「婚活漂流記」が番組屈指の人気シリーズ。カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った番組だ。今年２月１、８日に放送した「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記２０２６〜」は、見逃し配信の「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高再生数を記録。植草氏は今月６日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜・後１１時半）で特集が組まれるなど、メディアにも多数出演している。