◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 ヨルダン１―２アルジェリア（２２日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

３大会ぶり５度目出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）が、初出場のヨルダン（同６３位）に２―１で逆転勝利し、今大会初白星を飾った。

前半３６分に自陣ペナルティーエリア右クロスからヨルダンＭＦラシュダンに先制ゴールを浴びた。だが、後半２４分に右ＣＫから途中出場のＦＷベンブアリが豪快なヘディングシュートを決めて同点。同３７分にも右ＣＫからＦＷグイリがこぼれ球を押し込み、逆転ゴールを奪った。

アルジェリアは初戦・アルゼンチン戦でＦＷメッシにハットトリックを決められ、０―３で完封負け。第２戦も先制を許したが、セットプレーからの２得点で逆転勝利をつかんだ。

初の１６強入りした２０１４年ブラジルＷ杯以来、３大会ぶりの決勝トーナメント進出をかけ、第３戦は勝ち点３で並ぶオーストリアと対戦する。

◆アルジェリア（３大会ぶり５度目） ＦＩＦＡランク２８位。Ｗ杯最高成績は２０１４年の１６強。アフリカ選手権は１９９０、２０１９年に２度優勝。ブラディミル・ペトコビッチ監督が指揮。ＭＦシャイビ（フランクフルト）、ＤＦアイトヌリ（マンチェスターＣ）。アフリカ予選は８勝１分け１敗で突破。首都アルジェ。人口約４６００万人。