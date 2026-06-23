韓国代表はメキシコ代表に0-1で敗れた

元韓国代表FWアン・ジョンファン氏は、6月22日に公開された番組内で、韓国代表FWソン・フンミンの早期交代をめぐる論争について言及した。

韓国メディア「スポータルコリア」は、結果論に基づく過剰な批判に対して安貞桓氏が「本当に見苦しい」と一喝したことを伝えている。

ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でメキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。この試合で最も議論を呼んだのは、0-1でビハインドを負っていた後半12分という早い段階でソン・フンミンがFWオ・ヒョンギュと交代してピッチを退いた場面だった。

前戦のチェコ戦では途中出場のオ・ヒョンギュが得点を決めて交代策が称賛されたものの、メキシコ戦では最後まで同点ゴールを奪えなかった。同メディアは、試合後に「ソン・フンミンを早く外しすぎた」といった指揮官への厳しい批判が殺到したことを紹介している。

こうした事態に対して、安貞桓は決定機が決まっていれば「全員が監督の決定を称賛しただろう」と指摘。続けて「炎上目的で気を引こうとするのは本当に見苦しい。非常に良くないし、選手たちも傷つく」と語り、行きすぎた非難に苦言を呈したことを同メディアは報じている。（FOOTBALL ZONE編集部）