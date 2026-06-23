歌手のオリヴィア・ロドリゴ（23）が、コンサート中に最前列のファンが着用していた使用済みおむつの臭いを嗅いでしまったという。以前、ロンドンでのコンサートで「最前列を確保するためにおむつを履いてきた」熱狂的なファンたちを称賛していたオリヴィアだが、今回、ステージ上で実際にその悪臭を体験してしまったという。



【写真】ステージに立つオリヴィア・ロドリゴ

英ラジオ局KISS FMの番組でオリヴィアは「特定のコンサートやフェスティバルでは、ショーの最前列に立つためにおむつを履いている人たちがいて、パフォーマーとしてその臭いを嗅いだ経験がある」と明かした。



おむつを巡っては、2025年にロンドンで開催されたBSTハイドパーク・フェスティバルでヘッドライナーを務めた際にも、熱狂的なファンによる極端な行動が話題になっていた。当時のステージで、オリヴィアは客席のファンが掲げていた看板に気づき、「『最前列のためにおむつを履いている』という看板があるけど本当?みんなおむつを履いていたの?今、最前列にいる人はおむつ着用?わあ、それって本当にすごいし素敵。そうしてくれてありがとう。クレイジーね」と称賛していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）