ビキニフィットネスの女王・安井友梨（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫との私生活について語った。

外資系銀行員だった安井は、30歳の時に始めたダイエットをきっかけに、健康的な筋肉美を競い合うビキニフィットネス界へ。国内大会では10連覇、2023年には日本人初の世界一に輝いた実績を持つ。

夫との生活について、食事は「おせち料理以外は別メニュー」と告白。「一緒に食べる時は、私がうらやましがらない物を食べるようにしてくれていて、ささみのサラダとかを食べてくれる」と打ち明けた。

そのため「クリスマスも1人で定食屋に行ってたりとか、本当にかわいそうな、迷惑を掛けてるなと思います」と申し訳なさそうな様子を見せた。

そして「本当に理解があるからこそ、続けられてる」と感謝を伝えたが、夫の職業について聞かれると「お仕事は本当にまったく違う、精密機器の会社を」と経営者であることを明かした。

また同番組では、ポーズを決めた夫妻の2ショットを紹介。「旦那さんは出たりしないんですか？」との質問に、安井は「昔ボディービルの大会に出てました。頑張ってトレーニングをしてて、私が大会に出るようになったら、“じゃあ俺も出てみよう”ってなって」と、筋トレを再開した様子を語っていた。