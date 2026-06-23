俳優の永作博美（55）と歌手のYUKI（54）が、無邪気にはしゃぐ貴重な2ショットを披露し反響を呼んでいる。

【映像】永作博美とYUKIの貴重な2ショット

ボーカルを務めていたロックバンド「JUDY AND MARY」が2001年に解散して以降、ソロ歌手として活躍しているYUKI。永作は俳優として数々の映画やドラマに出演し、Instagramでは撮影中のオフショットなどを公開している。

無邪気にはしゃぐ貴重な姿に反響

永作は6月22日の更新で「うわーびっくりした ユキちゃんに会った。しかもここで会うかーって…2人して爆笑あまりにも面白いから昔の写真載っけるコレしかないわ…しかしまぁ 昔の写真はアホみたいにみんな楽しそうです。若かったわ笑。」とYUKIとの再会を報告するとともに、若かりし頃の貴重な2ショットを披露した。この投稿にファンからは「最強なお二人です」「ずっとかわいいツートップ」「2人ともそのまんまだなぁ」「変わらないふたり 羨ましい」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）