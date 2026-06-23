元AKB48の加藤玲奈（28）が、23日までに公式サイトを更新。7月31日をもってファンクラブを終了すると発表した。

加藤は「このたび、7月31日をもちましてファンクラブを終了させていただくこととなりました」と報告。「これまで長い間支えてくださったRena's dresserの皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。楽しいことも、悩んだことも、挑戦したことも、ファンのみんながいてくれたからこそ乗り越えることができました」と振り返り、「突然のお知らせとなってしまい申し訳ありません。今後は美容のお仕事を中心に頑張っていきたいと思ってます」と説明した。

7月12日に開催する誕生日イベントが「最後に直接お会いできる機会」になるとし、「これまでの感謝をしっかりとお伝えしたいと思っています。寂しい気持ちもありますが、それ以上に『応援してよかった』と思っていただけるような形で一区切りを迎えたいと思っています。これまで本当にありがとうございました。そして、これからの新しい挑戦も温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

加藤はAKB48の10期生で、22年にグループを卒業。23年には国家試験の美容師免許を取得するなど、ヘアメーク業も行っている。昨年8月に、一般男性との結婚を発表した。