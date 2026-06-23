アイナ・ジ・エンド、新曲「Blue Shining Star」がTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』主題歌に決定

アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、 2026年7月5日（日）夜11:15より全国フジテレビ系にて放送されるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決定。あわせて、本楽曲が7月1日（水）に各音楽配信サービスにて配信リリースされることも発表となった。

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』は、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とし、本編では見られないヒロインたちの多面的な魅力を描いた作品。今回はその中の「episode : NAMI」がアニメ化され、ロビンが登場するなどのアニメオリジナル要素も加わったストーリーが展開される。

主題歌「Blue Shining Star」は、アイナ自身が作詞・作曲を手掛け、Ryosuke “Dr.R” Sakaiが共作および編曲を担当した。静寂な星空を髣髴とさせる悠然なイントロから始まり、急激に加速するビートに唸る重低音が合わさったアイナの新たな境地を切り開くナンバーに仕上がっている。心に決めた覚悟、それゆえの生きづらさもあるが、困難に打ち勝つ強い思いを持って切り拓いていく意志を歌った楽曲となっている。

また、6月23日に公開となったアニメティザー映像にて、主題歌の音源が一部解禁された。映像内では、ナミたちの新たな一面を予感させるカットとともに耳に残る中毒性のあるサウンドが公開されており、SNSでは先行配信もスタート。アニメの放送開始、そして楽曲の配信に向けて、アイナが放つ新たな光に注目だ。

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』メインPV

アイナは、昨年リリースしたTVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」が、『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』にて7部門にノミネートするなど話題に。

今年はTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌として「ルミナス - Luminous」も発表しており、アニメとのタイアップでも引き続き存在感を発揮している。