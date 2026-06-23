LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」の誕生15周年を記念し、限定グッズの抽選や限定スタンプの配布を実施する。

限定グッズの抽選

LINEの公式Xアカウントをフォローし、投稿をリポストすることで、限定グッズが当たる抽選に参加できる。ハッシュタグ「#祝LINE15周年」を付けて投稿すると当選確率がアップする。

限定グッズはAセットとBセットの2種類が用意され、各15セットの計30名にプレゼントされる。

限定スタンプの配布

LINE初期のスタンプをリメイクし、動くようにしたオリジナル限定スタンプが配布される。「LINEチーム」公式アカウントを友だち追加することで、無料でダウンロードできる。

なお、限定スタンプの有効期限は90日。

記念コンテンツ

ほかにも、さまざまな15周年記念コンテンツが用意されている。30日までの期間中、LINEアプリのアイコンをキラキラ光るデザインに設定できるほか、トーク画面で「15周年」「16年目」「感謝を込めて」と送ると限定のアニメーションが表示される。

さらに、パソコンやスマートフォンで利用できるオリジナル壁紙が用意されており、特設ページからダウンロードできる。また、15周年を記念した特集記事が公開されている。