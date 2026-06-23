CKから２発！ アルジェリアが２−１で逆転勝利！ ヨルダンはリードを守り切れず【Ｗ杯】
現地６月22日にサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節で、アルジェリア代表とヨルダン代表が対戦した。
最初にチャンスを迎えたのはヨルダン。開始１分、敵陣右サイドからのアル・マルディのFKにアル・ラシュダーンが頭で合わせたが、枠を捉えられない。
その後はアルジェリアが攻め込む時間帯が続く。19分、ブダウィのロングパスにマハレズが抜け出すも、ボックス内でフィニッシュの前に潰されてしまう。
20分には、左サイドを突破したマザの折り返しに反応したシャイビがダイレクトシュートを放つが、相手のブロックに遭う。32分、ブダウィのパスからマハレズに好機が訪れるも、モノにできない。
一方のヨルダンは劣勢のなか、36分に先手を取る。アブ・タハが左サイドからクロスを供給。ファーサイドに流れたボールをアル・ラシュダーンが右足アウトサイドで蹴り込んで、ネットを揺らした。
試合はヨルダンの１点リードで折り返す。
迎えた後半、攻撃の圧力を強めたアルジェリアが同点に追いつく。69分、マハレズの右CKからベンブアリが力強いヘディングシュートを叩き込んだ。
これで勢いに乗ったアルジェリアは逆転に成功する。82分、ハジ・ムサの右CKの流れから、こぼれ球をグイリが押し込んだ。
このまま試合は終了し、２−１でアルジェリアが勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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最初にチャンスを迎えたのはヨルダン。開始１分、敵陣右サイドからのアル・マルディのFKにアル・ラシュダーンが頭で合わせたが、枠を捉えられない。
その後はアルジェリアが攻め込む時間帯が続く。19分、ブダウィのロングパスにマハレズが抜け出すも、ボックス内でフィニッシュの前に潰されてしまう。
一方のヨルダンは劣勢のなか、36分に先手を取る。アブ・タハが左サイドからクロスを供給。ファーサイドに流れたボールをアル・ラシュダーンが右足アウトサイドで蹴り込んで、ネットを揺らした。
試合はヨルダンの１点リードで折り返す。
迎えた後半、攻撃の圧力を強めたアルジェリアが同点に追いつく。69分、マハレズの右CKからベンブアリが力強いヘディングシュートを叩き込んだ。
これで勢いに乗ったアルジェリアは逆転に成功する。82分、ハジ・ムサの右CKの流れから、こぼれ球をグイリが押し込んだ。
このまま試合は終了し、２−１でアルジェリアが勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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