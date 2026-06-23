両面デザインがかわいい！ トイ・ストーリーの「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」が付いてくる！ 予約必須の『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』は7月21日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』（Gakken）の「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
Gakkenから7月21日に発売される『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』（税込1980円）。付録として、「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」が付いてきます。
A4サイズが入る大容量トートバッグは、通園・通学やおけいこバッグとしても活躍する実用的な一品です。表面にはウッディ・バズ・ジェシー・エイリアンたちの人気キャラクターのアイテムが、裏面にはキャラクターのサインがあしらわれた両面デザインが魅力。持ち手の下にはチャームを取り付けられるDカン付きで、さらにアレンジを楽しめます。
付録の第2弾は、新キャラクター「リリーパッド」がモチーフのクリアポーチです。ボールチェーン付きなのでバッグに付けて持ち歩くことができ、普段使いにもぴったり。さらに、クリアポーチといっしょに使えるフォトカードも付属しており、キャラクターのアートや映画の名シーンが描かれたカードはコレクションとしても楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』の「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」が見逃せない！
Gakkenから7月21日に発売される『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』（税込1980円）。付録として、「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」が付いてきます。
キャラクターたちと一緒におでかけ！A4対応の両面デザイントートバッグ
A4サイズが入る大容量トートバッグは、通園・通学やおけいこバッグとしても活躍する実用的な一品です。表面にはウッディ・バズ・ジェシー・エイリアンたちの人気キャラクターのアイテムが、裏面にはキャラクターのサインがあしらわれた両面デザインが魅力。持ち手の下にはチャームを取り付けられるDカン付きで、さらにアレンジを楽しめます。
新キャラ・リリーパッドモチーフのクリアポーチ＆フォトカードもセット
付録の第2弾は、新キャラクター「リリーパッド」がモチーフのクリアポーチです。ボールチェーン付きなのでバッグに付けて持ち歩くことができ、普段使いにもぴったり。さらに、クリアポーチといっしょに使えるフォトカードも付属しており、キャラクターのアートや映画の名シーンが描かれたカードはコレクションとしても楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)