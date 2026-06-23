これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』（Gakken）の「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』の「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」が見逃せない！


Gakkenから7月21日に発売される『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』（税込1980円）。付録として、「おでかけトートバッグ・クリアポーチ・フォトカード」が付いてきます。

キャラクターたちと一緒におでかけ！A4対応の両面デザイントートバッグ


A4サイズが入る大容量トートバッグは、通園・通学やおけいこバッグとしても活躍する実用的な一品です。表面にはウッディ・バズ・ジェシー・エイリアンたちの人気キャラクターのアイテムが、裏面にはキャラクターのサインがあしらわれた両面デザインが魅力。持ち手の下にはチャームを取り付けられるDカン付きで、さらにアレンジを楽しめます。

新キャラ・リリーパッドモチーフのクリアポーチ＆フォトカードもセット


付録の第2弾は、新キャラクター「リリーパッド」がモチーフのクリアポーチです。ボールチェーン付きなのでバッグに付けて持ち歩くことができ、普段使いにもぴったり。さらに、クリアポーチといっしょに使えるフォトカードも付属しており、キャラクターのアートや映画の名シーンが描かれたカードはコレクションとしても楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)