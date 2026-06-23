元モー娘。飯田圭織、息子＆娘への弁当公開 「枝豆の入れ方参考になる」「それぞれに合わせて内容変えてるのすごい」
【モデルプレス＝2026/06/23】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「それぞれに合わせて内容変えてるのすごい」息子＆娘への2種類の弁当
飯田は「火曜日のお弁当」「今日も頑張ろう」と記し、子ども2人のために作ったお弁当の写真を投稿。息子の弁当箱には、黒ごまを散らしたご飯、ピーマンと鶏肉を使った「塩麹カレー粉チキン」、ゆで卵、マカロニサラダ、鮮やかな緑が目を引く枝豆が丁寧に盛り付けられている。娘の弁当箱には、同じおかず4品と黒ごまをのせたおにぎりに加え、サンリオのキャラクター・マイメロディの可愛らしいかまぼこも添えられている。弁当箱の横には、フルーツケースに入ったキウイとぶどう、個包装のチーズも並べられている。
この投稿に、ファンからは「見た目も中身もバランス取れてて理想的」「彩りも綺麗で食欲そそられる」「レパートリー豊富」「枝豆の入れ方参考になる」「それぞれに合わせて内容変えてるのすごい」「かまぼこが可愛すぎてテンション上がる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「それぞれに合わせて内容変えてるのすごい」息子＆娘への2種類の弁当
◆飯田圭織、子どもたちへの手作り弁当披露
飯田は「火曜日のお弁当」「今日も頑張ろう」と記し、子ども2人のために作ったお弁当の写真を投稿。息子の弁当箱には、黒ごまを散らしたご飯、ピーマンと鶏肉を使った「塩麹カレー粉チキン」、ゆで卵、マカロニサラダ、鮮やかな緑が目を引く枝豆が丁寧に盛り付けられている。娘の弁当箱には、同じおかず4品と黒ごまをのせたおにぎりに加え、サンリオのキャラクター・マイメロディの可愛らしいかまぼこも添えられている。弁当箱の横には、フルーツケースに入ったキウイとぶどう、個包装のチーズも並べられている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見た目も中身もバランス取れてて理想的」「彩りも綺麗で食欲そそられる」「レパートリー豊富」「枝豆の入れ方参考になる」「それぞれに合わせて内容変えてるのすごい」「かまぼこが可愛すぎてテンション上がる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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