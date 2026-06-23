俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。大反響となったNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）への思いを語った。

菅田は2017年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。

「『豊臣兄弟！』竹中半兵衛、ありがとうございました」と自ら4年ぶり3回目の大河出演に触れ、「仲野太賀主演の大河ドラマということで。個人的にも本当思い入れも強く、必死に演じさせていただきました。本当」と同年代で友人でもある仲野の主演作ということへの思いを明かした。

「現場は凄い熱量ですよ。仲野太賀が文字通り死に物狂いというか、頑張ってますね。あんまり見たことない顔してたり。僕が行った時もクランクインぐらいの時、珍しくセリフがかんで出てこんくなってたりして。1年半以上撮影もするから。どんだけ入ってても、この疲労感とかで体と脳みそが追いつかへんみたいなことがやっぱあるのよね。それぐらい戦ってんねんや、みたいな感じで」と主演の仲野の様子を語った。

演じる半兵衛の最期を描いた「さらば半兵衛」（14日放送）も大きな反響に。「やっぱ太賀は持ってるなと思ったのが、半兵衛を抱きしめながら、小一郎が涙ながらにいろいろ語るシーンがあって。その流した涙が亡くなっている半兵衛の目元にちょうど落ちてきて、本番。半兵衛も泣いてる、みたいな感じになって、現場もゾワワー……みたいな。長年、本当に友人やったりもするっていうのもあるけど、仲野太賀もやっぱり気合入ってるから、そんな奇跡というか、起きんねや、みたいな。現場凄いザワつきで“さすが、いいシーンでしたよ”みたいな感じやったんやけど」と名シーンを振り返った。

「やっぱり俺らも歳とったなというか」と菅田。「この歳になって、抱きしめ合うとさ、その匂いとか、当たる髭の感じとか。だいぶやっぱ太賀も貫禄出てきたなと思って。必死に俺を抱きしめながら“ぐぁーっ”って、物凄い素敵な、お芝居よ。熱量入っているけど、“こんなに髭生えてたっけ？”とか、なんか汗の匂いとかが“ちゃんと汗やな”みたいな。過去何度も抱きしめ合って泣いてきたけど、昔はこんな…、もっと無臭やったというか。だいぶ（中野）英雄さんが出てきたなというのは感じたな。そういう意味でもええシーンでしたね」と笑った。