しまむら×グラマープリンセス初コラボ！大きいサイズ向け美胸ブラ＆ショーツが登場

プラスサイズ向け下着ブランド「グラマープリンセス」としまむらが初のコラボレーションを実現。グラマープリンセスで人気を誇る「美胸キーパー」シリーズのパターンを採用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたブラジャー＆ショーツが誕生しました。2026年7月1日（水）より「しまむらパーク（オンラインストア）」で販売開始。大きいサイズの女性に寄り添う、こだわり満載のランジェリーコレクションをご紹介します♪

美胸キーパーの魅力とは？

今回のコラボアイテムには、グラマープリンセスで定番人気を誇る「美胸キーパー」シリーズのパターンを採用。

プラスサイズ専用設計により、バストの横流れを防ぎながら美しいシルエットをキープしてくれます。

脇高設計と脇2本のボーン、安定感のあるU字バック、3段3列ホックを採用することで、しっかりとしたホールド感を実現。

さらに、ワイヤーが肌に当たりにくい設計や取り外し可能なパッドにより、快適な着け心地と自然な丸みのあるバストラインを叶えます。

カップ肌側には吸水速乾加工を施し、汗ばむ季節でも快適。伸縮性に優れたメッシュ素材やズレ落ちにくいストラップなど、細部までこだわりが詰まっています。

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華やかな3シリーズをラインナップ

GPﾙﾐﾈｯﾄｼｼｭｳ



大花柄の刺繍レースが印象的なエレガントデザイン。肌映えするホワイトと、やさしくなじむサックスの2色展開です。

ワイヤーブラジャー

価格：E85～G95 1,969円（税込）／H90～H100 2,189円（税込）

カラー：ホワイト、サックス

サイズ：E85、E90、E95、F85、F90、F95、G85、G90、G95、H90、H95、H100

ショーツ

価格：3L～6L 759円（税込）／7L～8L 869円（税込）

カラー：ホワイト、サックス

サイズ：3L、4L、5L、6L、7L、8L

GPｽﾄﾚｯﾁﾚｰｽ



花柄プリントとフロントの編み上げデザインが可愛らしいシリーズ。フェミニンな雰囲気を楽しみたい方におすすめです♡

ワイヤーブラジャー

価格：E85～G95 1,969円（税込）／H90～H100 2,189円（税込）

カラー：ホワイト、ピンク

サイズ：E85、E90、E95、F85、F90、F95、G85、G90、G95、H90、H95、H100

ショーツ

価格：3L～6L 759円（税込）／7L～8L 869円（税込）

カラー：ホワイト、ピンク

サイズ：3L、4L、5L、6L、7L、8L

GPﾙﾐﾈｯﾄﾚｰｽ



大胆なフラワーモチーフと小花柄を組み合わせた大人かわいいデザイン。透け感のあるブラックと華やかなブルーの2色が揃います。

ワイヤーブラジャー



価格：E85～G95 1,969円（税込）／H90～H100 2,189円（税込）

カラー：ブラック、ブルー

サイズ：E85、E90、E95、F85、F90、F95、G85、G90、G95、H90、H95、H100

ショーツ

価格：3L～6L 759円（税込）／7L～8L 869円（税込）

カラー：ブラック、ブルー

サイズ：3L、4L、5L、6L、7L、8L

しまむら価格で美胸ケアを楽しもう

しまむらとグラマープリンセスの初コラボは、機能性・デザイン性・手に取りやすい価格を兼ね備えた注目コレクション。

プラスサイズ女性のために考え抜かれた「美胸キーパー」の魅力を、しまむらならではの安心価格で体験できる絶好の機会です。

お気に入りのデザインを見つけて、上下セットでコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか。2026年7月1日（水）の発売をお見逃しなく♪