お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が22日、ニッポン放送「ナイツ ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。

FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組、4−0で圧勝の日本対チュニジア戦を生中継した日本テレビについて言及した。

解説は3大会連続でワールドカップ出場の本田圭佑氏が務めた。生中継では「本田語録」と題し、本田氏の解説を重点的に放送していた。

リスナーから「写真を撮られる時、笑顔が苦手。笑ってと言われると逆に顔が引きつる」とのメールが来た。塙は「こういうのは難しいんだけど、笑って言われると分からなくなる時はある」と切り出した。

その上で、リスナーのメールから本田氏が解説を務めた日本テレビのチュニジア戦生中継に話題を発展させ「本田圭佑さんに“本田節”たくさんお願いしますって言ってて。あれ言われると本田さんやりづらい。いつものままでいいんですよ」と主張した。

一転して話題を元に戻し「この人はこれが自分の中で笑顔だと思ってたら、それを写真を残せばいいのに、無理の笑顔を残す必要はない」と助言した。