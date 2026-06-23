日向坂46藤嶌果歩（19）の写真集「果実の歩幅」の裏表紙4種が23日、公開された。

藤嶌は各種の裏表紙にコメントを寄せた。

白基調でノースリーブ姿の通常版は「朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」という。

Loppi＆HMV版はマリンルック。「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」。

Sony Music Shop版は制服姿カットで「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」とコメント。

紀伊國屋書店版は背中が大きくあいたショット。「夕焼けを背景に背中のあいた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」と思いを込めた。

5月発売の最新シングル「Kind of love」で初の単独センターを務める日向坂46のニューヒロインが、10代最後にソロ写真集に挑戦した。撮影はアメリカ・マイアミと、自身が幼少期を過ごした地元・北海道で行ったという。ぽかぽかと明るいビーチと、一面の雪景色という対照的な場所で見せる、はじける笑顔とはかなさをまとう大人びた表情に注目だ。

また、同作では自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦し、かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、“藤嶌果歩”をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっているという。

藤嶌は「アイドルとしてのひとつの夢でもあった写真集を発売出来ることになり、本当にうれしいです！ いつも応援して下さる皆さん、ありがとうございます」と喜び、「撮影場所のマイアミと北海道には、『カラフルな街並みで撮影したい』という希望と、『生まれ育った地で撮影したい』という願いをかなえて頂きました。とっても楽しい撮影期間で、私もページをめくる度に撮影時を思い出して幸せな気持ちになるんだろうなと今からワクワクしています！この先、アイドルをしていく中で『私にはこれがあるから大丈夫』と思える、お守りのような一冊になりました。それくらい素敵な一冊です！皆さんにとっても、特別なものになりますように」とコメントを寄せた。

◆藤嶌果歩（ふじしま・かほ）2006年（平18）8月7日、北海道生まれ。22年9月加入の四期生。愛称「かほりん」。特技は書道。160・4センチ。血液型不明。