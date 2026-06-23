新潟空港を拠点とする地域航空会社「トキエア」が23日、空港内で6回目の定時株主総会を開きました。



総会では、和田直希最高経営責任者(CEO)の再任議案が反対多数で否決され、和田氏は取締役を外れることになりました。共同代表だった長谷川政樹氏が代表取締役を務めるということです。



株主総会には、2025年10月に取締役に就任した実業家の堀江貴文氏も出席。堀江氏は取締役に再任され「収益向上に貢献したい」と意気込みました。



トキエアは2025年度の赤字が約24億円。3月末の債務超過は約29億円にのぼっていて、経営の立て直しが急務となっていました。