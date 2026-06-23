「HONMA」×「BUGATTI」が初コラボ！ 究極の機械美と匠の技が融合した特別なクラブコレクションが6月26日デビュー
本間ゴルフが、フランスの超高級ハイパースポーツカーメーカー「Bugatti（ブガッティ）」とコラボした特別なゴルフクラブコレクションを発表した。本コレクションは6月26日から発売される。
【画像】6万6千円のコラボパターはこんなデザイン
今回のコレクションは、1958年に横浜で創業し、匠の技によって精度と美しさを追求してきた本間ゴルフと、1909年の創業以来「比類なき体験」を提供することへ情熱を注いできたブガッティという、両ブランドに共通する芸術とテクノロジーの融合を追求する飽くなき探求心に基づいて誕生したという。
「今回の限定コレクションでは、創業者エットーレ・ブガッティの『比較できるものであるならば、それはもはやブガッティではない』という哲学を受け継ぎ、スピードと芸術性を融合した究極の機械美を創造。両ブランドの哲学が融合した美しさと品質、そしてものづくりへのこだわりを表現した4シリーズを展開いたします」（同社広報） ラインナップは、ブガッティの最新ハイパーカー『Tourbillon（トゥールビヨン）』から着想を得た最高峰の『BERES Super Premium Collection』（税込220万円?1265万円）や、勝利のためのパフォーマンスを追求しキャディバッグなどがセットになった『T//WORLD Premium Collection』（税込110万円）。
さらに、ハイパーカーのリアビューやタコメーターをモチーフとしたソールデザインが目を引く『Super Premium Bugatti Putter』（税込55万円?165万円）、トルクレス設計で高い直進性を生み出す日本限定モデル『Prism Bugatti Putter』（税込6万6000円）が展開される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】6万6千円で買えるコラボパターはこんなデザイン
【画像】「EB」ロゴパターのソールデザイン
【画像】最も高額なシリーズの「3S」デザイン
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「今回の限定コレクションでは、創業者エットーレ・ブガッティの『比較できるものであるならば、それはもはやブガッティではない』という哲学を受け継ぎ、スピードと芸術性を融合した究極の機械美を創造。両ブランドの哲学が融合した美しさと品質、そしてものづくりへのこだわりを表現した4シリーズを展開いたします」（同社広報） ラインナップは、ブガッティの最新ハイパーカー『Tourbillon（トゥールビヨン）』から着想を得た最高峰の『BERES Super Premium Collection』（税込220万円?1265万円）や、勝利のためのパフォーマンスを追求しキャディバッグなどがセットになった『T//WORLD Premium Collection』（税込110万円）。
さらに、ハイパーカーのリアビューやタコメーターをモチーフとしたソールデザインが目を引く『Super Premium Bugatti Putter』（税込55万円?165万円）、トルクレス設計で高い直進性を生み出す日本限定モデル『Prism Bugatti Putter』（税込6万6000円）が展開される。
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