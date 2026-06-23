ソニック35周年で韓国パラダイスシティと特別コラボ、オリジナルグッズやグリーティングも
【女子旅プレス＝2026/06/23】セガの人気キャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念したコラボレーション企画「ソニック・チェックイン・アドベンチャー（SONIC CHECK IN ADVENTURE）」が、韓国・仁川の統合型リゾート「パラダイスシティ」にてスタート。9月6日（日）まで期間限定で開催される。
【写真】「ソニック」キャラあしらった特別ルーム＆グッズ
今回のコラボでは「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ」および「パラダイスホテル＆リゾート」にて、ソニックの世界観を楽しめる宿泊プランが登場するほか、限定グッズ、テーマルーム、コラボ限定メニュー、フォトゾーン、ソニックグリーティングなど、多彩な体験コンテンツが用意されている。
ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティでは「ソニックテーマルームプラン」と題し、ソニックのキャラクターたちがあしらわれた特別なテーマルームが登場。加えて限定のシグネチャーフードメニューや、ここでしか手に入らないコラボグッズ5種類（リユーザブル・コールドカップ、キーキャップキーホルダー、PVCポーチバッグ、パズルマグネット、巾着）が1泊につき1セット用意される。
一方、「パラダイスホテル＆リゾート」の「ソニックステイプラン」は、同じくオリジナルグッズ5種類が特典として付属。なお、こちらのプランでも、ハイアット リージェンシー 仁川で開催されるイベントやフードメニューは自由に参加・購入できる。
また、ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティの1階ロビーには、ソニックのエアバルーンを使用したメインフォトゾーンを設置。歴代ソニックの歩みをたどるゾーンやゲームの世界を日常空間として再解釈したゾーンなど、異なるコンセプトの3つの空間で思い出に残る一枚を撮影できる。
屋外ガーデンでは、リングをモチーフにしたエントランスアーチをはじめ、チームソニックのフォトスポットやリング渡しゲームなど、園内を巡りながら体感できるコンテンツが展開される。さらに、一部の日程でソニックグリーティングも実施される。開催日は6月26日（金）、7月10日（金）、7月17日（金）、7月31日（金）、8月8日（土）、8月16日（日）、8月29日（土）となり、会場はロビー（13：00〜16：00）と屋外ガーデン（16：00〜19：00）の2箇所。運営状況によりテーマ体験の一部が利用不可の場合、日程変更となる場合がある。
また、ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ内の「スウェルラウンジ」および「プールハウス」にて、ソニックやテイルスがあしらわれたシグネチャーフードメニューも提供される。「ソニック シグネチャーかき氷」「ソニック35周年バーガー」「テイルス ピザ」「テイルス マンゴーのショートケーキ」などが並ぶ。
期間中はソニックならではのスピード感や象徴的なリングのモチーフを取り入れ、ホテル館内や屋外エリアも鮮やかに彩られ、宿泊客はもちろん、一般来場者にも特別な体験を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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◆ソニックの世界観に染まる2つの特別宿泊プラン
今回のコラボでは「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ」および「パラダイスホテル＆リゾート」にて、ソニックの世界観を楽しめる宿泊プランが登場するほか、限定グッズ、テーマルーム、コラボ限定メニュー、フォトゾーン、ソニックグリーティングなど、多彩な体験コンテンツが用意されている。
一方、「パラダイスホテル＆リゾート」の「ソニックステイプラン」は、同じくオリジナルグッズ5種類が特典として付属。なお、こちらのプランでも、ハイアット リージェンシー 仁川で開催されるイベントやフードメニューは自由に参加・購入できる。
◆館内を巡って楽しむ体験ゾーンとグリーティング
また、ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティの1階ロビーには、ソニックのエアバルーンを使用したメインフォトゾーンを設置。歴代ソニックの歩みをたどるゾーンやゲームの世界を日常空間として再解釈したゾーンなど、異なるコンセプトの3つの空間で思い出に残る一枚を撮影できる。
屋外ガーデンでは、リングをモチーフにしたエントランスアーチをはじめ、チームソニックのフォトスポットやリング渡しゲームなど、園内を巡りながら体感できるコンテンツが展開される。さらに、一部の日程でソニックグリーティングも実施される。開催日は6月26日（金）、7月10日（金）、7月17日（金）、7月31日（金）、8月8日（土）、8月16日（日）、8月29日（土）となり、会場はロビー（13：00〜16：00）と屋外ガーデン（16：00〜19：00）の2箇所。運営状況によりテーマ体験の一部が利用不可の場合、日程変更となる場合がある。
◆キャラクターをモチーフにした限定フードメニュー
また、ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ内の「スウェルラウンジ」および「プールハウス」にて、ソニックやテイルスがあしらわれたシグネチャーフードメニューも提供される。「ソニック シグネチャーかき氷」「ソニック35周年バーガー」「テイルス ピザ」「テイルス マンゴーのショートケーキ」などが並ぶ。
期間中はソニックならではのスピード感や象徴的なリングのモチーフを取り入れ、ホテル館内や屋外エリアも鮮やかに彩られ、宿泊客はもちろん、一般来場者にも特別な体験を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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