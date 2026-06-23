フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２３日に放送され、日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で１１年に引退した古閑美保さんが生出演。引退の裏側を語った。

ともにゲスト出演した「ビキニフィットネス」の女王・安井友梨さん（４２）がライバルの年齢層が若く、引退の時期について悩むという話題から、ＭＣのハライチ・澤部佑が「古閑さんはどうだったんですか？」と振ると、間髪入れずに「私はもうやめたくてやめたくて…」とぶっちゃけた。

２９歳で引退した古閑さんは「１０歳からゴルフをして、１９歳でプロになっているので」と語り、「普通の女の子が生きるようになりたかった」と告白して「家も建てたし、賞金女王も取ったし、そこからやめる準備をした」と振り返った。さらに「本当は２５くらいでやめたかった」と明かし、「元々、パパとママにお城を建てるという夢だけだったので。それを２３で建てたので」と言うと、共演者からは「早い！」「すごい」と驚きの声が。それでも「やっぱり急にはやめられなかったですよね。一回は１番とってやろうじゃないかという気持ちもあったし」と２９歳まで続けた理由も語った。

引退後は「やめて最高でしたよ」と語り、スタジオは大爆笑。「お金持った中学生みたいでした」と好きな物を食べて酔いつぶれたり美容室やネイルサロンに通うなどして満喫したが、「最初は楽しかったけど、暇で暇でしょうがなくて」とたどり着いたのは「結局ゴルフだったんですよ」。一連の流れに、ＭＣのハライチ・岩井勇気は「いいエッセー読んだみたいな気持ちになった」と突っ込んでいた。