カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の妻・尾崎繁美さんが、２２日までに自身のインスタグラムを更新。豊さんとシンガー・ソングライターの長男・尾崎裕哉の貴重な父子ショットを公開した。

「Ｈａｐｐｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ」と書き出し、「この写真は、遊園地の父と子」と、シャツのボタンを大きく開け、胸元にネックレスが光る豊さんと、無邪気な笑顔を見せる裕哉の２ショットをアップ。「第４ボタンまで開けているのに、こんなに品がある父親を見たことがありますか！？笑」と問いかけ、「豊がもつ特有の色気をまといながら、どこか少年のような透明感がある。父の眼差し．．．、そして、息子の無邪気な笑顔。大切な時間が残された、私の大好きな一枚です」とつづって「＃尾崎豊 ＃尾崎裕哉 ＃父と子 ＃第４ボタンまで ＃唯一無二の色気」とハッシュタグを並べた。

貴重な父子ショットには「無限に見ていられる親子」「貴重な写真を公開ありがとうございます」「幸せそうな笑顔の尾崎豊 ほのぼの間があり、涙が出てきちゃった」「素敵な愛がだだ漏れですね！」「男が惚れる豊の色気やオーラに声」「まさか遊園地の写真だったとは！！かっこ良すぎ！！」などの声が寄せられた。