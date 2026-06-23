◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 ヨルダン１―２アルジェリア（２２日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

初出場のヨルダン（ＦＩＦＡランク６３位）が、３大会ぶり５度目出場のアルジェリア（同２８位）に１―２で逆転負けし、２連敗で今大会のアジア勢で最初に１次リーグ敗退が決定した。

前半３６分に左クロスからＭＦラシュダンが右足でＤＦの股を抜くシュートで先制ゴールを挙げた。だが、後半２４分に右ＣＫから途中出場ＦＷベンブアリに同点ゴール、同３７分にも右ＣＫからＦＷハジムーサに逆転ゴールを奪われた。

初戦のオーストリア戦はＭＦオルワンが歴史的なＷ杯初ゴールを挙げたが、１―３で黒星。第２戦は先制しながらも逆転を許し、２連敗となった。今大会ではハイチ、トルコ、チュニジアに続いて４チーム目、アジア勢では最初に１次リーグ敗退が確定した。

◆ヨルダン（初出場） ＦＩＦＡランク６３位。アジア杯の最高成績は２０２３年の準優勝。２４年からモロッコ出身のジャマル・セラミ監督（５５）が率いる。主な選手はＦＷタマリ（レンヌ）、ＤＦアラブ（ＦＣソウル）。アジア最終予選は４勝４分け２敗の２位で通過。首都アンマン。人口は約７５０万人。