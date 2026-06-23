毎日食べても飽きない「ゆかりおにぎり」アレンジ5選

混ぜるだけでOKなゆかりのおにぎり。酸味があって爽やかな味わいは、毎日食べても飽きません。今回は、プラスすると、おいしさがアップするアレンジにフィーチャーしました。包丁要らずで簡単にできるので、忙しい朝に大助かり。

▼意外だけどメチャ旨「粉チーズ」

和風と洋風な食材のコラボは一見、合わなそうに見えるけれどこれが絶品！粉チーズの濃厚さが、ゆかりのおいしさを格上げしてくれます。食べ盛りのお子さんにも大好評！

▼食べ応え◎「天かす」

天かす入りのおにぎりはボリュームたっぷり！麺つゆのサッパリ感と天かすのこってり感のコラボがたまりません。何個でもパクパク食べられちゃうことウケアイ。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼「マヨネーズ」を入れても美味

ゆかりと一緒にマヨネーズを入れて握るだけ。材料2つでOKだからコスパ抜群だし、絶妙な味わいでヤミツキになること間違いなしです。具が何もないないときの救世主。



▼「青海苔」で旨み倍増！

ゆかりの塩気と青海苔の香ばしさがジャストフィット。ごまのプチプチ食感も、いいアクセントに。彩りキレイで映え◎なところも嬉しいポイントです。



▼辛さがクセになる「七味唐辛子」

ピリッとした味わいのおにぎりは、食欲がソソられる大人の味わい。たまには違う味が楽しみたい、ちょっと刺激が欲しいなんてときにピッタリですよ。





蒸しがちな梅雨から夏の時期は、お弁当が傷みやすくなるのが心配なところ。そんなとき頼りになるのが、抗菌・防腐作用が期待できる赤しそを使ったゆかりのおにぎり。しっかり食中毒を予防して、元気に過ごしましょう。(TEXT:森智子)

※ゆかりは、三島食品の登録商標です。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）