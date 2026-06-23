ビアードパパ、“夏の風物詩”さわやかシュークリーム 「バニラヨーグルト」とのコラボが今年も
シュークリーム専門店ビアードパパは、7月1日より、日本ルナのロングセラー商品「バニラヨーグルト」をイメージしたコラボレーション商品『バニラヨーグルトクリームシュー』（290円）を期間限定で販売する。
【写真】さっぱりクリームがとろ〜り『バニラヨーグルトクリームシュー』断面
同商品は、2021年の初登場以来、暑い夏にぴったりのさわやかな味わいで好評。バニラヨーグルトをイメージしたなめらかなクリームと、ビアードパパ自慢のサクサクとした食感のパイシュー生地は相性抜群で、冷蔵庫で冷やすとより一層、おいしく食べられる。
「バニラヨーグルト」は、バニラアイスクリームをイメージした、長時間発酵・生クリーム入りで酸味が少ないまろやかな味わいが特長のデザートヨーグルト。甘くてクリーミーなデザート性の高いヨーグルトを家族みんなで食べてほしいという想いから開発された。1993年の発売以来、長く愛されている。
【写真】さっぱりクリームがとろ〜り『バニラヨーグルトクリームシュー』断面
同商品は、2021年の初登場以来、暑い夏にぴったりのさわやかな味わいで好評。バニラヨーグルトをイメージしたなめらかなクリームと、ビアードパパ自慢のサクサクとした食感のパイシュー生地は相性抜群で、冷蔵庫で冷やすとより一層、おいしく食べられる。
「バニラヨーグルト」は、バニラアイスクリームをイメージした、長時間発酵・生クリーム入りで酸味が少ないまろやかな味わいが特長のデザートヨーグルト。甘くてクリーミーなデザート性の高いヨーグルトを家族みんなで食べてほしいという想いから開発された。1993年の発売以来、長く愛されている。