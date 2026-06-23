◇W杯北中米大会1次リーグI組 ヨルダン1ー2アルジェリア（2026年6月22日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグI組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、ヨルダン（FIFAランク63位）はアルジェリア（同28位）と対戦。前半に先制したが、後半に2失点して逆転負け。歴史的勝ち点は獲得ならなかった。そして2連敗でグループリーグ敗退が決まった。

初の予選参加から40年の時を経て本大会出場の切符を勝ち取ったヨルダン。近年はアジア杯で準優勝など躍進を続けている。ジャマル・セラミ監督は「大きな大会ではサプライズが起こる」と不気味な言葉を残していた。初戦のオーストリア戦では前半からリードをされながら、互角に戦っていた。後半5分にカウンターから左サイドからペナルティエリアへ突入したFWアリ・オルワン（アルサイリヤ）が右足を振り抜いて同点に追いついた。しかしその後、オウンゴールで逆転を許した。アディショナルタイムにもPKを献上して黒星発進となった。

前半36分、ペナルティエリア手前から味方が出したパスに反応したMFニザル・ラシュダン（カタールＳＣ）がペナルティエリア右から右足でゴール右下に決めて先制に成功した。

しかし後半24分に同点に追いつかれると、同37分に勝ち越しを許して歴史的勝ち点が“スルリ”と消えた。

試合後に選手たちは涙を流したり、インタビューでは声を詰まらせる選手もいた。