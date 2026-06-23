◇W杯北中米大会1次リーグI組 アルジェリア2―1ヨルダン（2026年6月22日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグI組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、アルジェリア（FIFAランク28位）はヨルダン（同63位）と対戦した。前半はリードを許しながらも、後半にセットプレーから2ゴールを決めて逆転勝利。今大会初勝利を挙げた。

3大会ぶりの本大会出場を果たしたアルジェリア。“フランスの英雄”ジネディーヌ・ジダン氏の次男ルカ・ジダン（グラナダ）がゴールを守る。初戦の前回王者アルゼンチンとの試合でW杯初陣となったが、ほろ苦デビューとなった。“神の子”メッシにハットトリックを決められて、0―3の完封負けを喫した。

前半36分、相手のMFラシュダンに右足でシュートを決められて先制を許した。ジダンは2試合連続の失点を喫した。

0―1の後半24分、右コーナーキックからFWナディル・ベンブアリ（ジェールETO）がヘディングシュートで合わせて同点に追いついた。同37分に再び右コーナーキックから味方のヘディングシュートをキーパーがセーブ。こぼれ球に反応したFWアミン・グイリ（マルセイユ）が押し込んで逆転に成功した。

逆転後はリードを守り切って、14年ブラジル大会第3戦でロシアに引き分けて勝ち点1を獲得して以来の勝ち点獲得となった。