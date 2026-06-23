目黒蓮が“ハァ～”っと白い息を楽しむ無邪気な素顔に「かわいすぎ」「少年すぎる」「破壊力がすごい」と反響

【動画】白い息に驚く目黒蓮（ネピア新CMメイキング）／『ネピア営業目黒くん 家族を想う』篇／『うちは、ネピアでした。』篇

ネピアの公式Xにて、Snow Manの目黒蓮が出演する新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う』篇のメイキングが公開された。

■吐く息真っ白！目黒蓮、どんなに寒くても真摯に撮影！

夜間に行われたCM撮影の様子を捉えたメイキングは、ダウンコートを着た目黒が現場入りするところからスタート。真っ白な息を吐いて「すっごい」と子どものように驚いたのも束の間。その後はダウンコートを脱ぎ、スーツ姿で撮影を進める。

スタッフと打ち合わせをしながら、同じシーンの撮影を何度も重ねていく目黒。撮影終了後に「お疲れさまでした」と花束を渡されると、目を大きく見開き、カメラに向かって「寒っ！」と笑顔を向けた。

投稿には、「とっても寒い中 真摯に撮影に挑んでくださいました」と目黒への感謝の気持ちが綴られている。

ファンからは「白い息出てるん可愛い」「イケメンの破壊力がすごい」「ベンチコート姿好き」「白い息すら楽しんでくれるところが素敵」「白くなる息を楽しんでるめめちゃん少年すぎる」「カッコ良すぎて何回も見ちゃう」「いつも思うけどスタイルどうなってんの」「激メロ」「かわいすぎ」「真摯、誠実、目黒蓮」など、様々な反響が寄せられている。

■動画：新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う』篇

父への感謝を描いた、新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う』篇は、6月21日の父の日に地上波初放送された。

■動画：母への感謝を描いたCM『うちは、ネピアでした。』篇

なお、2025年には、母への感謝を描いたCM『うちは、ネピアでした。』篇が公開。目黒の優しいナレーションなど、SNSで大きな話題を集めていた。