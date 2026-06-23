行列店の１番人気メニュー

予算８０００円で５店舗を楽しみます

★出演者
有岡大貴（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）
松尾駿（チョコレートプラネット）
丸山桂里奈
本並健治

★紹介したイベント
北海道　白ひげの滝
十勝岳連峰の地下水が湧き出る滝６　月はコバルトブルーが最も際立つ季節

★紹介したお店・商品
＜Cafe AALIYA＞
フレンチトーストミックス　１１３０円

＜GARIGUETTE TOKYO＞
ナポレオン　１４００円
ソーモンフュメ＆アボカ　１７００円

＜五ノ神製作所＞
海老つけめん　１１００円
特製海老味噌つけめん　１７００円

＜爬にまるカフェ＞
３０分ふれあいコース　１５００円
２０分見学コース　１０００円

＜2D Cafe＞
ストロベリーシャーベットアイス　１５８０円
２Ｄ　ケーキ　７７０円

＜NEO CHINESE 千龍＞
フレッシュザーサイの浅漬け　４１８円
旬食材の春巻き　９６８円
ＳＥＮＲＯＮ　風レバニラ炒め　９６８円
あんかけチャーハン　１１８８円
自家製皮の手包み焼き餃子　４１８円
宮廷トンポーロー　２６１８円

＜ＣＡＫＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ｍ　益子店＞
益子のいちごタルト　２６０円

人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越

BALLISTIK BOYZの砂田将宏さんをゲストに迎え、
東京・池袋からおよそ３０分とアクセス抜群！１００店舗以上の飲食店や雑貨店が
軒を連ねる埼玉県の小江戸・川越で人気観光地全世代口コミ旅！

＜出演者＞
いとうあさこ、松尾駿（チョコレートプラネット）
ゲスト：砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ　ＢＯＹＺ）

＜紹介した商品＞　※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
★川越百万灯夏まつり
　開催日時：７月２５日（土）・２６日（日）
　場所　　：小江戸川越周辺

■ｇｌäｎｔａ

■福呂屋

■小江戸おさつ庵
・プレミアムチップ４種さつまいもの食べ比べ　７００円

■喜多院

■YOUR MUSK by John’s Blend 川越店
・フレグランスサシェ作り体験　3300円〜

■新井武平商店　ヤマブ 川越時の鐘店
・ねぎ味噌コロッケ　２５０円
・黄金団子 ５００円

★紫陽花まつり
　開催日時：７月１０日（月）まで
　開催場所：川越八幡宮

■川越八幡宮
・花むすび守 紫陽花　１５００円
・紫陽花クリア御朱印　７００円　※季節限定

■テッパン ル オムス

■Le repas

■りそな コエドテラス

■ECCOLA GELATO
・ジェラートコーン（ダブル） ７７０円

■ECCOLA
・ローストビーフのピッツァランチ　１４９０円

■Azzurri KOEDO
・埼玉県産牛と旬の食材のおすすめコース　１人8800円　※サービス料別

■Bar Azzurri　
・COEDOビール「毬花 -Marihana-」　８８０円

■時の鐘

■ONE BITE　川越店
・国産豚肉ヒレステーキセット １７８０円
・国産鶏ムネチキンカツセット　１３８０円
・牛ステーキサンド　１３８０円

■川越・河村屋
・河童の胡瓜　かつお味 ２５０円

■漬物cafe & bar
・時の鐘 本醸造 グラス１杯 ５００円
・ぬか漬盛合せ ４００円

■いちのや
・うざく　９００円
・う巻き　９９０円
・うな重（菊） ４３００円
・肝焼　５２０円
・白焼（菊）４０３０円

■秩父やまなみチーズ工房
・モッツァレッラチーズ　８７０円

国民意識調査

あるテーマのランキングのトップ９を当ててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・＜東北名産グルメといえば？＞

１位　　牛タン（宮城）
２位　　きりたんぽ（秋田）
３位　　ずんだ餅（宮城）
４位　　さくらんぼ（山形）
５位　　わんこそば（岩手）
６位　　笹かまぼこ（宮城）
７位　　米沢牛（山形）
８位　　喜多方ラーメン（福島）
９位　　盛岡冷麺（岩手）

＜視聴者プレゼント＞
喜久水庵の「ずんだシェイクサンド　６ケ入」をプレゼント