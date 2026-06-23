６月２３日（火）のヒルナンデス！は…行列店の１番人気メニュー＆人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越
行列店の１番人気メニュー
予算８０００円で５店舗を楽しみます
★出演者
有岡大貴（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）
松尾駿（チョコレートプラネット）
丸山桂里奈
本並健治
★紹介したイベント
北海道 白ひげの滝
十勝岳連峰の地下水が湧き出る滝６ 月はコバルトブルーが最も際立つ季節
★紹介したお店・商品
＜Cafe AALIYA＞
フレンチトーストミックス １１３０円
＜GARIGUETTE TOKYO＞
ナポレオン １４００円
ソーモンフュメ＆アボカ １７００円
海老つけめん １１００円
特製海老味噌つけめん １７００円
＜爬にまるカフェ＞
３０分ふれあいコース １５００円
２０分見学コース １０００円
＜2D Cafe＞
ストロベリーシャーベットアイス １５８０円
２Ｄ ケーキ ７７０円
＜NEO CHINESE 千龍＞
フレッシュザーサイの浅漬け ４１８円
旬食材の春巻き ９６８円
ＳＥＮＲＯＮ 風レバニラ炒め ９６８円
あんかけチャーハン １１８８円
自家製皮の手包み焼き餃子 ４１８円
宮廷トンポーロー ２６１８円
＜ＣＡＫＥ ＦＡＣＴＯＲＹ ｍ 益子店＞
益子のいちごタルト ２６０円
人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越
BALLISTIK BOYZの砂田将宏さんをゲストに迎え、
東京・池袋からおよそ３０分とアクセス抜群！１００店舗以上の飲食店や雑貨店が
軒を連ねる埼玉県の小江戸・川越で人気観光地全世代口コミ旅！
＜出演者＞
いとうあさこ、松尾駿（チョコレートプラネット）
ゲスト：砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ）
＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
★川越百万灯夏まつり
開催日時：７月２５日（土）・２６日（日）
場所 ：小江戸川越周辺
■ｇｌäｎｔａ
■福呂屋
■小江戸おさつ庵
・プレミアムチップ４種さつまいもの食べ比べ ７００円
■喜多院
■YOUR MUSK by John’s Blend 川越店
・フレグランスサシェ作り体験 3300円〜
■新井武平商店 ヤマブ 川越時の鐘店
・ねぎ味噌コロッケ ２５０円
・黄金団子 ５００円
★紫陽花まつり
開催日時：７月１０日（月）まで
開催場所：川越八幡宮
■川越八幡宮
・花むすび守 紫陽花 １５００円
・紫陽花クリア御朱印 ７００円 ※季節限定
■テッパン ル オムス
■Le repas
■りそな コエドテラス
■ECCOLA GELATO
・ジェラートコーン（ダブル） ７７０円
■ECCOLA
・ローストビーフのピッツァランチ １４９０円
■Azzurri KOEDO
・埼玉県産牛と旬の食材のおすすめコース １人8800円 ※サービス料別
■Bar Azzurri
・COEDOビール「毬花 -Marihana-」 ８８０円
■時の鐘
■ONE BITE 川越店
・国産豚肉ヒレステーキセット １７８０円
・国産鶏ムネチキンカツセット １３８０円
・牛ステーキサンド １３８０円
■川越・河村屋
・河童の胡瓜 かつお味 ２５０円
■漬物cafe & bar
・時の鐘 本醸造 グラス１杯 ５００円
・ぬか漬盛合せ ４００円
■いちのや
・うざく ９００円
・う巻き ９９０円
・うな重（菊） ４３００円
・肝焼 ５２０円
・白焼（菊）４０３０円
■秩父やまなみチーズ工房
・モッツァレッラチーズ ８７０円
国民意識調査
あるテーマのランキングのトップ９を当ててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・＜東北名産グルメといえば？＞
１位 牛タン（宮城）
２位 きりたんぽ（秋田）
３位 ずんだ餅（宮城）
４位 さくらんぼ（山形）
５位 わんこそば（岩手）
６位 笹かまぼこ（宮城）
７位 米沢牛（山形）
８位 喜多方ラーメン（福島）
９位 盛岡冷麺（岩手）
＜視聴者プレゼント＞
喜久水庵の「ずんだシェイクサンド ６ケ入」をプレゼント