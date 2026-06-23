ちいかわベーカリーにモモンガと古本屋が登場 “スタッフになっちゃった”グッズも
エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、モモンガと古本屋のフェイス型のパンや、パン屋さんのスタッフ衣装のモモンガと古本屋のマスコット、ガラスマグカップやステッカーなどのオリジナルグッズを7月3日から発売する。
【写真】つまみ食いしてる!?スタッフさんになっちゃったモモンガ
初登場のモモンガパンは、いちご果肉と、北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。古本屋パンは、オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンとなっている。
グッズは、パン屋さんの衣装のモモンガと古本屋のマスコットや、ガラスマグカップ、ステッカーなど多数展開する。
■パン詳細
『モモンガパン』590円
いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまっている。
『古本屋パン』590円
オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまっている。
■グッズ詳細
『スタッフさんなマスコット（モモンガ）』2200円
『スタッフさんなマスコット（古本屋）』2200円
『トレーディングパン屋さんなポイントカード風カード（全6種）』330円
『耐熱ガラスマグカップ（モモンガと古本屋）』2640円
『耐熱ガラスマグカップ（パンなみんな）』2640円
『クラフト素材の大きめステッカー （モモンガと古本屋）』440円
『スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー （スタッフさんなモモンガ）』330円『スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー （スタッフさんな古本屋）』330円
『巾着 （モモンガと古本屋）』1650円
『ジャム（モモンガのレモンバター）』950円
『ジャム（古本屋の白桃バター）』950円
■季節限定グッズ
『紅茶缶（ブルーベリーカシス）』1800円
『はちみつ入りブルーベリーシロップ』1100円
■スーベニア
『ランチボックス（S）』770円
パンカウンターにてパンを購入すると購入可能（ちいかわ食パン／ハチワレ食パン／うさぎ食パンは対象外）
※価格は全て税込
（C）nagano
【写真】つまみ食いしてる!?スタッフさんになっちゃったモモンガ
初登場のモモンガパンは、いちご果肉と、北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。古本屋パンは、オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンとなっている。
■パン詳細
『モモンガパン』590円
いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまっている。
『古本屋パン』590円
オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまっている。
■グッズ詳細
『スタッフさんなマスコット（モモンガ）』2200円
『スタッフさんなマスコット（古本屋）』2200円
『トレーディングパン屋さんなポイントカード風カード（全6種）』330円
『耐熱ガラスマグカップ（モモンガと古本屋）』2640円
『耐熱ガラスマグカップ（パンなみんな）』2640円
『クラフト素材の大きめステッカー （モモンガと古本屋）』440円
『スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー （スタッフさんなモモンガ）』330円『スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー （スタッフさんな古本屋）』330円
『巾着 （モモンガと古本屋）』1650円
『ジャム（モモンガのレモンバター）』950円
『ジャム（古本屋の白桃バター）』950円
■季節限定グッズ
『紅茶缶（ブルーベリーカシス）』1800円
『はちみつ入りブルーベリーシロップ』1100円
■スーベニア
『ランチボックス（S）』770円
パンカウンターにてパンを購入すると購入可能（ちいかわ食パン／ハチワレ食パン／うさぎ食パンは対象外）
※価格は全て税込
（C）nagano