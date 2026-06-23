◇MLB ドジャース2-1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)

ドジャースのロバーツ監督が6月好調の大谷翔平選手について語りました。

初回、1番指名打者で出場した大谷選手が2球目をとらえ、打った瞬間確信のライトスタンドへの先頭打者ホームラン。今季17号の先制弾は、試合開始から約10秒で飛び出した一発でした。また同点の6回にはフレディ・フリーマン選手の13号ソロが飛び出し、投手陣も奮闘見せて、2-1で勝利しました。

試合後、ロバーツ監督は、大谷選手のホームランについて、「自分のストライクゾーンをしっかり管理できている。低いボール球を追いかけなくなったし、有利なカウントを作れている。そして自分に有利な状況になれば、しっかり強いスイングができている。そういう状態の彼は本当に手がつけられない」と語ります。

６月は、過去月間3度の2桁本塁打を記録するなど、相性のいい月。今季も17試合で60打数21安打の月間打率.350、7本塁打を記録しており、「そうだね。正直そこまでは意識していなかったが、6月の彼の内容は本当に特別なものがある」とうなりました。