『相席食堂』新たなロケ賞レース開幕 「超大御所ものまね芸人参戦」予告
きょう23日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）は、新たなるロケ賞レース「THE ＆」が開幕する。令和最強の“＆コンビ”が、千鳥の採点で決定する。
【動画】『相席食堂』新たなロケ賞レース「THE ＆」開幕 大御所モノマネ芸人が参戦（予告編）
B＆BやKing ＆ Prince、タッキー＆翼など、その名に“＆”を持つ2人組は時代を彩り、世界を動かしてきた。そんな“＆コンビ”の四天王が淡路島を舞台にロケで激突する。
“＆”がつく4組のコンビは、それぞれひとりずつのロケの後、合流してコンビでロケを行うというルール。審査は千鳥が行い、ひとりパートが各5点、コンビパートが10点の計20点。大悟とノブの合計40点満点で採点し、勝敗を決定する。
淡路島を4つのエリアに分け、4組が別々のエリアでロケに挑む今大会。それぞれの個性が際立つ“＆コンビ”四天王がエントリーし、2週にわたって行われる。
前半戦では、コンビを組んで35周年のベテランものまねコンビが西海岸エリアで新旧のものまねをさく裂。コンビパートでは人気バンドのアリスが再来（？）。また、結成8年にして大人気のギター＆ダンスユニットは北東部エリアでロケを行うが、ひとりパートの力量の差が大きすぎて…。予告動画では「超大御所ものまね芸人参戦」とうたわれている。
さらに、後半戦は大波乱。採点で勝敗のつく賞レースのはずが、千鳥が採点を投げ出すまさかの事態となる。
【動画】『相席食堂』新たなロケ賞レース「THE ＆」開幕 大御所モノマネ芸人が参戦（予告編）
B＆BやKing ＆ Prince、タッキー＆翼など、その名に“＆”を持つ2人組は時代を彩り、世界を動かしてきた。そんな“＆コンビ”の四天王が淡路島を舞台にロケで激突する。
“＆”がつく4組のコンビは、それぞれひとりずつのロケの後、合流してコンビでロケを行うというルール。審査は千鳥が行い、ひとりパートが各5点、コンビパートが10点の計20点。大悟とノブの合計40点満点で採点し、勝敗を決定する。
前半戦では、コンビを組んで35周年のベテランものまねコンビが西海岸エリアで新旧のものまねをさく裂。コンビパートでは人気バンドのアリスが再来（？）。また、結成8年にして大人気のギター＆ダンスユニットは北東部エリアでロケを行うが、ひとりパートの力量の差が大きすぎて…。予告動画では「超大御所ものまね芸人参戦」とうたわれている。
さらに、後半戦は大波乱。採点で勝敗のつく賞レースのはずが、千鳥が採点を投げ出すまさかの事態となる。