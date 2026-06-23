Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓の第2試合が6月22日に行われ、渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が放送席も驚く猛スピードで七対子を仕上げ、高打点のアガリを決めた。実況や視聴者が他家のリーチに注目する中、しれっと跳満をテンパイし、電光石火の早業で仕留めた一局に大きな反響が寄せられた。

【映像】いつの間にテンパイ…渡辺太の爆速七対子

第1試合をトップで終えた渡辺は、この第2試合も東1局でいきなり跳満をアガり、3万7000点持ちのトップ目で東2局を迎えた。渡辺の配牌は赤5筒と赤5索を含んだ対子が4組あり、七対子を本線に見据えた進行となる。4巡目に七万を重ねて対子が5組となり、早くも七対子のイーシャンテンへ漕ぎ着けた。

しかし、ここに待ったをかけたのが鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）だ。5巡目にテンパイを入れると、リーチ・ドラの一・四万待ちで即リーチを敢行した。

山に4枚残る先制リーチに対し、渡辺のツモが冴え渡る。リーチの直後にドラの4筒を引き寄せると、次巡にもまたもドラの4筒を連続で手繰り寄せた。放送席が鈴木のリーチに注目する中、渡辺はしれっと七対子・赤2・ドラ2の跳満テンパイを果たす。待ちは6索単騎で、山には2枚残されていた。

直後の7巡目、鈴木が当たり牌の6索を掴んでツモ切りすると、渡辺が鋭くロンを宣言。この電撃的な決着に、実況の山本亜衣（協会）も「おーっと、太がテンパイ入っていました。高いっ！高すぎる！」と、いつの間にか入っていたテンパイと思わぬ高打点に驚きの声を上げた。

配信画面のコメント欄でも、画面上の急展開に「なんかテンパイしてるし」「テンパイした」「しれっと聴牌」「誰も追えてないw」「やばすぎだろｗ」「あれ？太？」「実況テンパイに気付かず」といった声が殺到した。渡辺はこの七対子・赤2・ドラ2の跳満、1万2000点を獲得し、トップ目の座をさらに盤石なものとした。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

