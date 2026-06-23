内藤剛志が素敵だと思う「いいセリフ」の旅人検視官、映画の舞台は松山

公開中の「劇場版『旅人検視官 道場修作』」は、ＢＳ日テレで第７弾まで放送された、人気２時間ドラマシリーズの初めての映画化作品だ。

ドラマシリーズ同様、日本各地を巡り、事件に巻き込まれる元警視庁検視官、道場修作を演じるのは内藤剛志＝写真＝で、「今回の映画では、前に前に進む人である道場が、本格的に過去を振り返る。そこがドラマとの大きな違い」と話す。

定年退職した道場は、亡き妻が残した雑記帳を手に全国を旅している。その途中で事件に遭遇し、元検視官としての経験を生かし、真相を探っていくことになる。

今回は、男の転落事故に、２０年前に道場が関わった未解決事件がからみ、現在と過去が交錯する。内藤は「ドラマでも、妻のことを思い出すといったレベルのことはあったけど、道場が置き去りにしてきた自身の過去に触れるようなことはなかった。劇場版ならではです」と説明する。

ドラマでは、松尾芭蕉が訪ねた山形・庄内地方、高浜虚子にゆかりのある愛知県蒲郡市といった、道場の妻が好きだった俳句に関係のある場所を主に訪ねる。映画版で足を運ぶのは、正岡子規が生まれ育った松山市だ。

そこで、そばを食べながら、道場が話す言葉が「いいセリフ」という。「今まで忙しくて、ゆっくりそばを食べる時間さえなかった道場が、時間を取り戻したくて言うんです。そんなことは絶対にできないんだけど、そうしたいって思うってのは素敵ですよね」