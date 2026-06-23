都心から15分で出会う夏のリゾート──ヒルトン東京ベイ「ガーデンプールレストラン」が描く新しいホテル体験
旅のかたちは変わりつつあります。遠くへ出かけることだけが非日常ではなくなり、限られた時間のなかで心地よく過ごすことそのものが、新しいラグジュアリーとして求められるようになりました。
photo by ©FASHION HEADLINE
そんな時代にヒルトン東京ベイが提案するのは、「プールで過ごす夏」です。2026年6月1日、同ホテルは屋外プールエリアを刷新し、「ガーデンプールレストラン」をグランドオープンしました。そこにあるのは、泳ぐことを目的とした施設ではなく、水辺で過ごす時間そのものを楽しむためのリゾート空間です。
都心から15分で出会うリゾート
東京駅から舞浜駅までは約15分。首都圏に暮らす人々にとって身近な距離でありながら、舞浜には日常から切り離された時間が流れています。東京湾に近いロケーションと周辺のリゾートエリアが生み出す開放感は、短い移動時間を忘れさせるほどです。
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今回リニューアルされたガーデンプールは、約1,600屬旅さを誇る首都圏最大級のホテルプール。デザインコンセプトには「Oriental Breeze」を掲げ、水辺と緑が調和する滞在型アーバンリゾート空間として再構築されました。
プールを“泳ぐ場所”から“過ごす場所”へ
かつてホテルプールは、宿泊者が泳ぐための施設でした。しかし近年、その役割は変化しています。レストランやラウンジ、スパと同様に、ホテルの中で時間を楽しむための場所へと進化しているのです。ガーデンプールレストランもまた、その流れを象徴する存在と言えるでしょう。
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プールサイドにはさまざまなタイプのシーティングが配置され、友人同士やカップル、ファミリーなど、多様な過ごし方に対応します。泳ぐことだけを目的とするのではなく、食事を楽しみ、ドリンクを片手にくつろぎ、水辺の景色を眺めながら時間を過ごす。そんな体験が空間全体を通して設計されています。
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松林がつくる舞浜らしい風景
この空間で印象的なのが、プールを囲む松林の存在です。リゾート施設といえばヤシの木を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかしヒルトン東京ベイでは、海辺に広がる松林が景観の一部として活かされています。それは舞浜という土地ならではの風景でありながら、同時に外部からの視線をやわらかく遮り、プライベート感のある空間を生み出しています。
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プールのタイル、水を流し込む岩の造作、中央に設けられたアイランドなど、細部まで統一されたデザインもまた、都市近郊でありながら非日常を感じさせる要素となっています。
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水辺で楽しむ食体験
今回のリニューアルにおいて、レストランはプールと同じくらい重要な存在です。ガーデンプールレストランでは、ハンバーガーやロコモコ、フライドチキンといったリゾート気分を高めるメニューを展開。プールサイドで楽しむことを前提に設計されたフードやドリンクは、水辺で過ごす時間をより豊かなものにしています。
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また、バーで提供される色鮮やかなドリンクやカクテルは、リゾートの高揚感を演出する存在として機能しています。さらにBBQエリアでは、水着のまま利用できるプランも用意。食事そのものがレジャー体験の一部として組み込まれています。
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昼と夜で変わる表情
ガーデンプールレストランの魅力は、時間帯によって大きく表情を変えることにもあります。日中は青空と水面が生み出す開放感を楽しみ、夕暮れには柔らかな光が空間を包み込みます。
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そして夜になると、水面を照らすライトアップによって幻想的な景色が現れます。同じ場所でありながら、昼と夜で異なる体験を提供することも、この空間の大きな魅力と言えるでしょう。
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ホテルで過ごす新しい夏
近年、ホテルは「泊まる場所」から「過ごす場所」へと変化しています。レストランやスパ、ラウンジを目的に訪れる人が増えるなか、ヒルトン東京ベイのガーデンプールレストランもまた、その流れを象徴する存在です。
東京から約15分という距離にありながら、そこには都市の日常とは異なる時間が流れています。
ヒルトン東京ベイが描くのは、プールを泳ぐための施設から、食事や滞在を含めて楽しむ水辺のリゾート空間へと再定義する、新しいホテル体験なのかもしれません。
【ガーデンプールレストラン概要】
場所：ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜1-8）
営業期間 ： 2026 年 6 月 1 日（月）〜9 月 30 日（水）
入場時間 ： プール営業時間は、期間によって異なります。
・期間 6 月 1 日（月）〜6 月 26 日（金）
10:00〜16:00（最終入店 15:30）
・期間◆ 6 月 27 日（土）〜9 月 7 日（月） 3 部入替制
モーニング 9:00〜13:00（最終入店 12:30）
アフタヌーン 13:30〜17:30（最終入店 17:00）
ナイト 18:00〜21:30（最終入店 21:00）
・期間： 9 月 8 日（火）〜9 月 30 日（水）
10:00〜16:00（最終入店 15:30）
料金 ： 期間、プランによって異なります。詳細は公式ホームページをご確認ください。
お問い合わせ：
ヒルトン東京ベイ
TEL：047-355-5000
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そんな時代にヒルトン東京ベイが提案するのは、「プールで過ごす夏」です。2026年6月1日、同ホテルは屋外プールエリアを刷新し、「ガーデンプールレストラン」をグランドオープンしました。そこにあるのは、泳ぐことを目的とした施設ではなく、水辺で過ごす時間そのものを楽しむためのリゾート空間です。
東京駅から舞浜駅までは約15分。首都圏に暮らす人々にとって身近な距離でありながら、舞浜には日常から切り離された時間が流れています。東京湾に近いロケーションと周辺のリゾートエリアが生み出す開放感は、短い移動時間を忘れさせるほどです。
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今回リニューアルされたガーデンプールは、約1,600屬旅さを誇る首都圏最大級のホテルプール。デザインコンセプトには「Oriental Breeze」を掲げ、水辺と緑が調和する滞在型アーバンリゾート空間として再構築されました。
プールを“泳ぐ場所”から“過ごす場所”へ
かつてホテルプールは、宿泊者が泳ぐための施設でした。しかし近年、その役割は変化しています。レストランやラウンジ、スパと同様に、ホテルの中で時間を楽しむための場所へと進化しているのです。ガーデンプールレストランもまた、その流れを象徴する存在と言えるでしょう。
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プールサイドにはさまざまなタイプのシーティングが配置され、友人同士やカップル、ファミリーなど、多様な過ごし方に対応します。泳ぐことだけを目的とするのではなく、食事を楽しみ、ドリンクを片手にくつろぎ、水辺の景色を眺めながら時間を過ごす。そんな体験が空間全体を通して設計されています。
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松林がつくる舞浜らしい風景
この空間で印象的なのが、プールを囲む松林の存在です。リゾート施設といえばヤシの木を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかしヒルトン東京ベイでは、海辺に広がる松林が景観の一部として活かされています。それは舞浜という土地ならではの風景でありながら、同時に外部からの視線をやわらかく遮り、プライベート感のある空間を生み出しています。
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プールのタイル、水を流し込む岩の造作、中央に設けられたアイランドなど、細部まで統一されたデザインもまた、都市近郊でありながら非日常を感じさせる要素となっています。
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水辺で楽しむ食体験
今回のリニューアルにおいて、レストランはプールと同じくらい重要な存在です。ガーデンプールレストランでは、ハンバーガーやロコモコ、フライドチキンといったリゾート気分を高めるメニューを展開。プールサイドで楽しむことを前提に設計されたフードやドリンクは、水辺で過ごす時間をより豊かなものにしています。
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また、バーで提供される色鮮やかなドリンクやカクテルは、リゾートの高揚感を演出する存在として機能しています。さらにBBQエリアでは、水着のまま利用できるプランも用意。食事そのものがレジャー体験の一部として組み込まれています。
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昼と夜で変わる表情
ガーデンプールレストランの魅力は、時間帯によって大きく表情を変えることにもあります。日中は青空と水面が生み出す開放感を楽しみ、夕暮れには柔らかな光が空間を包み込みます。
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そして夜になると、水面を照らすライトアップによって幻想的な景色が現れます。同じ場所でありながら、昼と夜で異なる体験を提供することも、この空間の大きな魅力と言えるでしょう。
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ホテルで過ごす新しい夏
近年、ホテルは「泊まる場所」から「過ごす場所」へと変化しています。レストランやスパ、ラウンジを目的に訪れる人が増えるなか、ヒルトン東京ベイのガーデンプールレストランもまた、その流れを象徴する存在です。
東京から約15分という距離にありながら、そこには都市の日常とは異なる時間が流れています。
ヒルトン東京ベイが描くのは、プールを泳ぐための施設から、食事や滞在を含めて楽しむ水辺のリゾート空間へと再定義する、新しいホテル体験なのかもしれません。
【ガーデンプールレストラン概要】
場所：ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜1-8）
営業期間 ： 2026 年 6 月 1 日（月）〜9 月 30 日（水）
入場時間 ： プール営業時間は、期間によって異なります。
・期間 6 月 1 日（月）〜6 月 26 日（金）
10:00〜16:00（最終入店 15:30）
・期間◆ 6 月 27 日（土）〜9 月 7 日（月） 3 部入替制
モーニング 9:00〜13:00（最終入店 12:30）
アフタヌーン 13:30〜17:30（最終入店 17:00）
ナイト 18:00〜21:30（最終入店 21:00）
・期間： 9 月 8 日（火）〜9 月 30 日（水）
10:00〜16:00（最終入店 15:30）
料金 ： 期間、プランによって異なります。詳細は公式ホームページをご確認ください。
お問い合わせ：
ヒルトン東京ベイ
TEL：047-355-5000