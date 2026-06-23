北斗晶、夫・佐々木健介のわんこそば100杯超えに驚愕「見てるだけで、ムンクの叫びになる」

タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介らとわんこそばを堪能したことや、家族揃っての夕食の様子を報告した。

この日、北斗は「スタッフの皆んなも勢揃いで盛岡に行って来ました」（原文ママ）と報告し「盛岡に行った時の楽しみと言えば…『わんこそば』」とコメント。わんこそばに挑戦する様子を公開し、佐々木について「100杯超えてもペースが落ちない で…笑ってる」と明かした。

続けて「今年の8月4日で還暦を迎えるパパ。いくら、お蕎麦が好きでも凄すぎる」と、その健啖家ぶりに驚いた様子でつづった。

一方、自身については「途中からお腹一杯すぎて魂がどこかに行ってしまった」（原文ママ）と述べ、その様子を写真で公開。「見てるだけで、ムンクの叫びになる パパとは逆に私は、どんどん食べられなくなっていく」とお茶目につづった。

また、同日に更新した「今日の夕食」というタイトルのブログでは、夕食に「結構、コトコト煮込んで作った」という会員制倉庫型スーパー『コストコ』のひき肉を使ったボロネーゼや、ガーリックマッシュポテトなどを準備したことを写真とともに紹介。最後に「長男家族も遊びに来たので今日も全員揃って夕ご飯」と、長男・健之介さん家族も交えて食卓を囲んだことつづった。