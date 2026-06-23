“バター含有率34％”の大ヒットクッキーが全国のセブン‐イレブンで再登場 リベイクするとまるで“焼き立て”に
グレープストーンが展開する洋菓子ブランド｢銀のぶどう｣とセブン‐イレブン・ジャパンとの共同開発商品『セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー』（税込321.84円）が、5月26日より全国で順次販売をスタートしている。
【写真】バターがとろけだす…“バターなだれとろけ製法”
同商品は、SNSで「バター好きは絶対食べるべき」「世界でいちばん好きなクッキー」と大きな反響を呼び、累計販売数2000万個を突破した。今回、定番味が全国のセブン‐イレブンなどで再登場。
全体の3分の1以上がバターで、バター含有率34％を誇る究極のバターリッチクッキー。発酵バターをたっぷり練りこみ、窯の熱でバターが溢れとろける独自の「バターなだれとろけ製法」でどこまでも香ばしく焼き上げた。最高の香り・コク・こうばしさを求めて選んだ発酵バターを、旧来の常識を超えた豊富な量でたっぷり生地に練り込んでいる。封を切っただけでバターが匂い立つ。
高配合バター生地は窯の熱で大量のバターがとろけだし、生地全体がなだれをうって広がりはじめ、最良のポイントで焼き止める。これが、独自の｢バターなだれとろけ製法｣。王冠のような姿ができあがる。
なだれとろけたバターが焼かれながら生地にしみこむため、まるでバターで焦がしたようにこんがり香ばしい味わいに。さらにバターの流れた跡が細やかな溝になり、ザクッとほぐれる最高の歯ざわりも味わえる。自宅のトースターでちょっとリベイクすれば、生地のバターがジュワッととけて、まるで焼き立てのようにバターの香りが広がる。
食べごたえのあるたっぷりとした厚みが魅力で、両手で持って頂上を押すと、リッチな厚みのまま簡単に3つに割れて、食べやすい「ひとくちサイズ」ができあがる。溢れるバター感を快適に楽しめるよう考案されたおいしさ設計となっている。
【写真】バターがとろけだす…“バターなだれとろけ製法”
同商品は、SNSで「バター好きは絶対食べるべき」「世界でいちばん好きなクッキー」と大きな反響を呼び、累計販売数2000万個を突破した。今回、定番味が全国のセブン‐イレブンなどで再登場。
高配合バター生地は窯の熱で大量のバターがとろけだし、生地全体がなだれをうって広がりはじめ、最良のポイントで焼き止める。これが、独自の｢バターなだれとろけ製法｣。王冠のような姿ができあがる。
なだれとろけたバターが焼かれながら生地にしみこむため、まるでバターで焦がしたようにこんがり香ばしい味わいに。さらにバターの流れた跡が細やかな溝になり、ザクッとほぐれる最高の歯ざわりも味わえる。自宅のトースターでちょっとリベイクすれば、生地のバターがジュワッととけて、まるで焼き立てのようにバターの香りが広がる。
食べごたえのあるたっぷりとした厚みが魅力で、両手で持って頂上を押すと、リッチな厚みのまま簡単に3つに割れて、食べやすい「ひとくちサイズ」ができあがる。溢れるバター感を快適に楽しめるよう考案されたおいしさ設計となっている。