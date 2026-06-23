天草・芦北地方では、24日朝から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日朝から昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、熊本県では落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

＜画像で確認＞熊本のあす24日の雨風シミュレーション

［気象概況］

東シナ海の梅雨前線や、あす朝までに対馬海峡付近に発生する低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、熊本県では、今夜遅くからあさって25日にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。

また、落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。

［雨の予想］

きょう23日に予想される1時間降水量は多い所で、

熊本地方 20ミリ

阿蘇地方 20ミリ

天草・芦北地方 30ミリ

球磨地方 20ミリ

あす24日に予想される1時間降水量は多い所で、

熊本地方 50ミリ

阿蘇地方 40ミリ

天草・芦北地方 70ミリ

球磨地方 50ミリ



きょう23日正午からあす正午までに予想される24時間降水量は多い所で、

熊本地方 150ミリ

阿蘇地方 120ミリ

天草・芦北地方 200ミリ

球磨地方 150ミリ

その後、あす24日正午からあさって25日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、

熊本地方 120ミリ

阿蘇地方 120ミリ

天草・芦北地方 120ミリ

球磨地方 120ミリ

［防災事項］

土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］

今後発表する防災気象情報に留意してください。

土砂災害や浸水害、洪水災害の危険度は気象庁ホームページの「キキクル」で確認してください。

▼あす24日までの雨風シミュレーション